95 Beschäftigte der Murger Firma Global Safety Textiles haben nach Angaben der IG Metall heute für zwei Stunden die Arbeit niedergelegt. Mit ihrem Warnstreik verliehen sie in der laufenden Tarifauseinandersetzung der Forderung der Gewerkschaft nach 8 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 200 Euro Lohnerhöhung, sowie Weiterführung der Altersteilzeit unter verbesserten Konditionen Nachdruck. Die dritte Verhandlungsrunde zwischen den Tarifparteien findet am heutigen Mittwoch statt.

Arbeitgeber bieten 3,25 Prozent plus Inflationsausgleichsprämie an

In der zweiten Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber am 28. Februar ihr Angebot unterbreitet. Laut IG Metall sieht dieses vor, dass mit einer Laufzeit von 27 Monaten ab November 2023 die Einkommen um 3,25 Prozent und im Oktober 2024 noch einmal um 2,25 Prozent steigen sollen. Außerdem eine Netto-Inflationsausgleichsprämie von 1500 Euro in zwei Raten im April 2023 und im April 2024. Die Verlängerung der tariflichen Altersteilzeit lehnen sie ab.

Die Gewerkschaft lehnt das Angebot als unzureichend ab

Gewerkschaftssekretär Thomas Bittner bezeichnete dieses Angebot völlig unzureichend und inakzeptabel. Die Laufzeit sei viel zu lang und die Einkommenserhöhung zu niedrig. Während die Unternehmen die gestiegenen Preise an ihre Kunden weitergäben, könnten die Beschäftigten das nicht. Einkaufen, Tanken, Heizen – alles sei extrem teuer geworden. (von)