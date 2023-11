Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtsmärkte und Krippenzauber? Der Adventsmarkt mit Kerzenschein des Gewerbevereins Murg am 24. und 25. November ließ bei allen Besuchern der Murger Mitte eine wunderbare Vorfreude auf das Weihnachtsfest aufkommen, die alle Herzen höherschlagen ließ.

Wer wollte, konnte beim Selfie-man ein Erinnerungsfoto schiessen. | Bild: Alexander Jaser

Nicht nur die festlich beleuchteten Stände mit kunstvoll gebasteltem Weihnachtsschmuck, wärmenden Söckchen und Hausschuhen für kalte Winterabende oder selbst gebackenen Plätzchen und duftendem Glühwein schufen eine heimelige Atmosphäre – auch die vielen Kerzenlichter erzeugten eine wahrhaft weihnachtliche Stimmung bei den großen und kleinen Besuchern des Adventsmarktes.

Überall leuchteten die Kerzen auf dem Adventsmarkt in Murg. | Bild: Alexander Jaser

Daniela und Klaus Tröndle aus Albbruck-Albert, die seit über zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt in Murg mit ihren selbst gefertigten Holzsternen dabei sind, bringen es auf den Punkt: „Die Weihnachtsstimmung auf dem Markt in Murg mit ihrem Lichterzauber ist die schönste“, meint Klaus Tröndle, der stolz darauf verweist, dass er den Baum für seine kleinen Kunstwerke „stets beim letzten abnehmenden Vollmond im Jahr im eigenen Wald schlägt.“

Sie schlagen ihr Holz für die Weihnachtssterne bei Vollmond im eigenen Wald: Daniele und Klaus Tröndle. | Bild: Alexander Jaser

Doch der Rundgang über den Murger Adventsmarkt hielt noch mehr Besonderheiten bereit: Sei es Simone Henke aus Schluchsee, die mit ihren farbenfrohen Schuhen „ein kleines Geschäft in der Elternzeit“ betreibt, der Kindergarten Weihnachtskorn mit seiner „Weihnachtsbäckerei“, die Kita in der Mühle oder die Klasse 8c der Hans Thoma-Schule in Laufenburg, sie alle schufen mit ihren liebevoll gestalteten Ständen eine einzigartige Stimmung.

Eltern und Schüler der Klasse 8c der Hans Thoma-Schule aus Laufenburg boten auch selbst gebackene Plätzchen an. | Bild: Alexander Jaser

Sie bot selbst genähtes zum warm halten: Selina Henke aus Schluchsee. | Bild: Alexander Jaser

Nicht zu vergessen die feinen italienischen Süßigkeiten, der Glühwein der Jugendfeuerwehr Murg oder der Stand der Seelbach Gaischder aus Niederhof und der Grill des Café Centro – auch wer nach einer Stärkung suchte, war bestens bedient.

Sie organisierten den Adventsmarkt im Kerzenlicht in Murg (von links): Jose Morla, Rabea Morla, Marco Oeschgen und der Vorsitzende des Gewerbevereins Murg Timo Strasser. | Bild: Alexander Jaser

Für die vielen, vielen Kerzenlichter sorgte der Gewerbeverein Murg mit seinem Stand – und wem es dann doch noch etwas kalt war, der konnte sich an der Feuerschale aufwärmen.

So manche Besucher wärmten sich an der Feuerschale. | Bild: Alexander Jaser

Beim Café Centro gab es deftiges vom Grill. | Bild: Alexander Jaser

So blieb an diesem Wochenende auf dem Adventsmarkt in Murg kein Wunsch unerfüllt – vor allem nicht für die ganz kleinen Adventsmarktbesucher, konnten sie doch beim Infostand des Gewerbevereins ein Adventslicht abgeben, welches der Gewerbeverein dem Altersheim spendete, um „um dort in der Vorweihnachtszeit Lichter der Hoffnung, Freude und Zuversicht zu schenken“, wie Vorstand Timo Strasser betonte. Und natürlich auch den vielen kleinen Spendern, die alle ein Geschenk erhielten.

Die Seelbach Gaischder aus Niederhof sorgten für das leibliche Wohl. | Bild: Alexander Jaser

Die Veranstalter Der Gewerbeverein Murg veranstaltete bereits zum 11. Mail den Adventsmarkt im Kerzenschein. In der Murger Mitte wartete auf die Besucher neben zahlreichen Ständen auch ein Programm aus Basteln, Musik und Literatur.

Bei der Jugendfeuerwehr Murg gab es Glühwein für die innere Wärme. | Bild: Alexander Jaser