von Peter Koch

Die Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Murg-Rickenbach-Herrischried feierten dieses Wochenende ihre Konfirmation. Die Feier fand aus Platzgründen in der katholischen Kirche in Herrischried statt. Um die Feier coronakonform und familienfreundlich zu gestalten wurden die insgesamt 14 Jugendlichen aufgeteilt. So fand die erste Messfeier am Samstagmorgen und die zweite am Sonntagmorgen statt.

Thea Mugrauer, David Kammerer, Alicia Waßmer, Fabienne Wegner, Serena Cannariato, Max Kammerer, Leonie Hofmann. | Bild: Peter Koch