Murg – Kinder unter zwölf Jahren sollen im Murger Freibad MuRheNa in diesem Sommer freien Eintritt haben. Dies geht aus der Sitzungsvorlage für die nächste Gemeinderatsitzung am Montag, 7. Juni, hervor. „Das Thema Corona beeinflusst unser Leben nun schon seit über einem Jahr. Besonders hart davon betroffen sind unsere Kinder. Ihnen fehlt durch die Kontaktbeschränkungen und die geschlossenen Freizeiteinrichtungen der soziale Kontakt und die Bewegung mit Gleichaltrigen“, begründet die Gemeindeverwaltung den Vorstoß. „Dieses Geschenk an die Kinder unserer Gemeinde ist ganz im Sinne unseres Leitbilds, wo wir uns als familienfreundliche Gemeinde bezeichnen“, heißt es in der Vorlage. Der Freie Eintritt wäre allerdings auf Kinder aus Murg beschränkt, damit das MuRheNa kein Magnet für Kinder im Landkreis Waldshut wird und die Einheimischen nicht mehr in ihr eigenes Bad können. Gleichzeitig soll in der Badeordung festgeschrieben werden, dass für Kinder unter zwölf Jahren (bisher unter sieben Jahren) die Begleitung einer erwachsenen Person erforderlich ist.

Außerdem geht es in der Gemeinderatssitzung um einen Sachstandsbericht zum Bau eines atomaren Endlagers in der Schweiz; um den Sachstandsbericht des Klimaschutzmanagers Frank Philipps und die Sanierung des Hochbehälters Niederhof. Beginn der Sitzung ist am Montag, 7. Juni, um 19 Uhr in der Sabine-Spitz-Halle in Niederhof. Schon um 18.30 Uhr tagt hier der Bauausschuss.