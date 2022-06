Die Feuerwehrabteilung Hänner hat Flutopfer im Ahrtal unterstützt. Im Zuge der Flutkatastrophe vom Juni 2021 hatte das Hochwasser der Ahr den gesamten Garten sowie das Erdgeschoss des Hauses der Rentner Maria und Peter O. aus Schuld zerstört. Die Feuerwehrabteilung Hänner hatte ab November 2021 in Hänner und Bad Säckingen eine Spendenaktion gestartet und Geld für ein neues Gartenhäuschen gesammelt.

Die Hauswand im Erdgeschoss des Rentnerehepaars in Schuld im Ahrtal war von der Flut weggerissen. | Bild: Tina Höver

Mit den Spenden wurde dann ein neues Gartenhäuschen gekauft. Nun waren sieben Kameraden der Feuerwehrabteilung Hänner in Schuld im Ahrtal und bauten das neue Häuschen im Garten der Rentnerfamilie auf. Ein Gipsermeister, der Mitglied der Feuerwehr Hänner ist, verputze zudem die neu aufgebaute Außenwand des Hauses, die vom Hochwasser völlig zerstört worden war.

So sah der Garten des Rentnerehepaars in Schuld im Ahrtal nach der Flutkatastrophe aus. | Bild: Tina Höver

Nach all dem Leid und der Zerstörung, die das Rentnerehepaar in der Flutnacht und in den Tagen und Wochen danach in Schuld erleben und ertragen musste, freute es die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Hänner, dass sie dem Ehepaar mit dieser Hilfsaktion eine riesige Freude bereiteten.

Die Freiwilligen der Feuerwehr Hänner sind im Ahrtal angekommen, um den Flutopfern eine Freude zu machen, indem sie ein neues Gartenhäuschen bauen. | Bild: Bernhard Baier

Der Hilfseinsatz Im vergangenen Herbst waren Gerd Malzacher, Mitglied der Feuerwehr Hänner, und Christine Rinker aus Bad Säckingen mit der Initiative Helfershuttle unter anderem in Schuld im Ahrtal im freiwilligen Einsatz, um den Menschen im Flutgebiet zu helfen. Sie haben dort das Rentnerehepaar Maria und Peter O. kennengelernt, die schwer getroffen waren von der Flut. Das Erdgeschoss ihres Hauses und ihr Garten wurden völlig verwüstet. Rinker und Malzacher waren von diesem Schicksal sehr berührt und berichteten der Feuerwehr Hänner davon. Diese startete daraufhin eine Spendenaktion, um dem Ehepaar eine kleine Freude zu bereiten, indem das Gartenhäuschen neu aufgebaut werden sollte. Mit diesen Spenden wurde nun das Gartenhaus gekauft und kürzlich an einem Wochenende aufgebaut.

Die durch die Flut zerstörte Hauswand wurde neu errichtet und von einem Helfer der Feuerwehr Hänner verputzt. | Bild: Bernhard Baier

Ein Gipsermeister, der Mitglied der Feuerwehr Hänner ist, verputze die neu aufgebaute Außenwand des Hauses, die vom Hochwasser völlig zerstört worden war. | Bild: Bernhard Baier

Der Aufbau des Gartenhauses beginnt. | Bild: bernhard baier

Die Helfer der Feuerwehr Hänner errichten das Gartenhäuschen, das mit Spenden aus Bad Säckingen und Hänner gekauft wurde. | Bild: Bernhard Baier

Das neue Gartenhäuschen ist fertig. | Bild: Bernhard Baier

Maria und Peter O. bedanken sich herzlich bei der Feuerwehrabteilung und bei allen Spendern für ihre Unterstützung.