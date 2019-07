Murg vor 36 Minuten

Die Bauarbeiten am Neubau der Kindertagesstätte in Murg schreiten gut voran

Zwei Häuser der Kindertagesstätte „In der Mühle“ in Murg stehen bereits, das dritte folgt in der kommenden Woche. Der Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung Aufträge für den Innenausbau vergeben.