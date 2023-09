In den kommenden Jahren wird die Hebelschule in Rhina umfassend saniert. Da während der Bauphase kein Unterricht im Schulgebäude möglich ist, werden acht Klassen voraussichtlich für mindestens 31 Monate ausgelagert und in Schulcontainern unterrichtet. Auch die Verwaltung zieht vorübergehend in Container um. Die Stadt möchte dafür gebrauchte Schulcontainer kaufen.

Der Laufenburger Gemeinderat informierte sich vor der Sitzung am Montagabend vor Ort über den Standort der provisorischen Klassenräume während der Sanierung der Hebelschule in Rhina. Die rund 50 Container sollen auf der Sportfläche neben der Schule aufgestellt werden. Auf den Schulbetrieb hat der Kauf aktuell die Auswirkung, dass eine Aufstellung noch in diesem Jahr erfolgen muss. Damit ist der Sportplatz an der Schule bis auf Weiteres nicht nutzbar. Sportunterricht findet dann in der bis dahin sanierten Turnhalle in Rhina statt. Mit der Rektorin Stefanie Brand wurde der Standort abgestimmt.

„Der Kauf von gebrauchten Schulcontainern stellt die wirtschaftlich sinnvollste Option dar“, argumentierte Bürgermeister Ulrich Krieger. Vor allem unter Berücksichtigung der Unsicherheiten, wie lange die Sanierungsphase dauern wird und mit Blick auf die finanzielle Situation der Stadt könnten mit dem Kauf der gebrauchten Container finanzielle Risiken gegenüber einer Miete minimiert werden, erklärte Krieger. Dies wurde in einer Gegenüberstellung der Kosten der Varianten Miete oder Kauf gebrauchter oder neuer Schulcontainer deutlich. Als Kaufpreis, inklusive der Kosten für Transport, Montage und Statik, nannte die Stadt für die gebrauchten Container die Summe von rund 750.000 Euro. Nach Ende der Auslagerung könnten die Container anderweitig genutzt oder wieder verkauft werden. Die Kosten für die Einrichtung des Platzes und den Unterhalt der Container sind für alle vorgestellten Varianten identisch.

Die Stadt hat die Möglichkeit, die derzeit noch in Albbruck stehenden Schulcontainer günstig zu erwerben. Der Gemeinderat stimmte geschlossen für den Erwerb dieser gebrauchten Container. Ein Umzug in die Container ist für Anfang 2025 geplant. Die Nutzungsdauer wurde mit mindestens 31 Monaten angegeben. Verzögerungen oder unvorhersehbare Ereignissen können zu einer längeren Nutzungsdauer führen. Für die Sanierung der Schule wird mit einer reinen Bauzeit von zwei Jahren gerechnet.