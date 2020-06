Die Schlossruine im schweizerischen und das Schlössle im badischen Laufenburg werden in der Nacht von Montag auf Dienstag von 22 bis 1 Uhr in rotem Licht gleißen. Mit der Aktion will die Nova Event Group, eine deutsch-schweizerische Firma mit Sitz in Mumpf und Bad Säckingen, auf die schwierige Lage der Veranstaltungswirtschaft hinweisen. In Deutschland und in der Schweiz beteiligen sich rund 4000 Firmen der Branche an der Aktion „Night of light“ und strahlen über 4500 Gebäude an.

Night of light“ soll ein Hilferuf an die Öffentlichkeit und an die Politik zur Rettung der Veranstaltungsbranche sein. Nach Angeben der Orgsanisatoren geht es um Unternehmen mit bundesweit mehr als einer Million direkt Beschäftigten. „Bei uns herrscht Alarmstufe Rot“, sagt Nova Event-Geschäftsführer Vano Soleymani. Im seinem eigenen Betrieb sei der Umsatz Anfang Mai aufgrund der Veranstaltungsbeschränkungen wegen Corona um 98 Prozent zurückgegangen. Wirkliche Besserung sei nicht in Sicht: „Noch bis Ende Oktober sind alle Großveranstaltungen für uns abgesagt.“ Dies habe verhängnisvolle wirtschaftliche Folgen für Künstler, Veranstalter und Veranstaltungstechniker. Es sei damit zu rechnen, dass selbst nach einem Ende aller Einschränkungen die Lage schwierig bleiben werde.

„Nova Event hat sich Laufenburg für die Aktion herausgesucht, weil hier in räumlicher Nähe zwei Objekte in jenen beiden Ländern angestrahlt werden können, in denen das Unternehmen tätig ist. Zusätzlich illuminiert Nova Event im Schweizer Rheinfelden die Feldschlösschen-Brauerei. Soleymani bittet mögliche Zuschauer, sich die Aktion von der Ferne oder im Internet aus anzusehen und nicht direkt vor Ort zu kommen.

Der personelle und technische Aufwand der Aktion ist beachtlich. An jedem der drei Orte ist ein achtköpfiges Team im Einsatz, das die Objekte ins rechte Licht setzen soll. Hinzu kommen weitere Helfer vor Ort und in Studios. Eine Kameracrew und zwei Drohnenpiloten liefern aus Laufenburg Bilder für einen Livestream und ein Video. „Zu erwähnen wäre das alle kostenlos mitarbeiten, die Solidarität und Zusammenhalt sind gewaltig“, erklärt Soleymani. Noch steht nicht genau fest, auf welchem Portal die Bilder gezeigt werden.

Seine 2015 gegründete Nova Event organisiert und vermarktet Veranstaltungen sowie vermietet und verkauft Veranstaltungstechnik. Sie arbeitete bei Konzerten schon mit Künstlern wie Helene Fischer, Beatrice Egli, David Guetta, Robin Schulz oder Enrique Iglesias zusammen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sei Nova Event für Kunden wie Facebook oder Paypal im Einsatz gewesen, so Soleymani.

Die Nova Event Group beschäftigt acht Mitarbeiter in der Schweiz und verlegte erst im Februar ihren deutschen Sitz von Rheinfelden nach Bad Säckingen in den ZG Raiffeisen-Komplex an der Schaffhauser Straße. Einem größeren Publikum in der Region wurde Nova Event durch Veranstaltungen Ende April im Schlosspark und Ende Mai im Waldbad Bad Säckingen bekannt, die digital von jeweils bis zu 3200 Zuschauern auf Youtube und 13.000 Besuchern auf Facebook verfolgt wurden.