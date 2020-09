Laufenburg vor 3 Stunden

Gemeinsam gegen die Armut der Welt: Gruppe Jugendlicher gründet Hilfsverein „My biggest wish“ in Laufenburg

Ein neuer Verein in Laufenburg hat laut eigener Satzung als Zweck die Bekämpfung von Armut in Richtung schwacher Länder weltweit. „My biggest wish e.V.“ legt dabei nach eigenem Bekunden viel Wert auf Transparenz.