„Auf meinen Reisen in Kambodscha habe ich zum ersten Mal in meinem Leben das gewaltige Ausmaß von Armut hautnah miterlebt“, erklärte Jareem Khawaja aus Laufenburg, der vor einem Jahr mit der Note 1,1 sein Abitur gemacht hat.

Jareem Khawaja aus Laufenburg möchte mithilfe eines Vereins arme Familien/Kinder in Entwicklungsländern wie Kambodscha unterstützen. | Bild: privat

Statt sofort zu studieren, hat er sich eine Auszeit genommen, um sich die Welt anzusehen. So ist er unter anderem nach Siem Reap, einer Touristenstadt im Norden Kambodschas gekommen und hat sich die historischen Bauwerke, wie das „Angkor Wat„ angesehen. Dabei hat er sich in ein Armenviertel verlaufen und wurde sogar von einem lokal Ansässigen in seine „Wohnung“ eingeladen, wo er gezeigt bekam, wie sehr die Leute unter der bitteren Armut leiden.

Dies war der Anlass für seine Erkenntnis, dass er unbedingt selbst etwas machen möchte, um den Leuten vor Ort zu helfen. Er werde daher in naher Zukunft, mit der Unterstützung einiger Freunde einen Verein gründen, mit dem er versuchen möchte, Menschen, die in absoluter Armut leben, unter die Arme zu greifen und das gleichzeitig mit seiner Leidenschaft des Reisens zu verbinden.

Ziel des Vereins wird es sein, in Krisengebieten zu helfen und mithilfe von gesammelten Spenden vor allem armen Familien das Leben ein wenig leichter zu machen. Der Zugang zu Bildung, Medizin und Alltagsgegenständen – wie es bei uns in Deutschland Standard ist – sollen dabei im Vordergrund stehen.

Wir stellten Jareem Khawaja die Frage, warum er sich nicht an die bestehenden Hilfsorganisationen wendet, statt selbst eine neue Spendenorganisation zu gründen? „Ich finde sie oft sehr unpersönlich und nicht transparent genug, wenn man bereits großen Hilfsorganisationen spendet, die sicherlich eine gute Arbeit leisten. Wir nehmen es uns zur Aufgabe hundert Prozent transparent zu sein, für was genau die Spenden ausgegeben wurden.“

Dies wird auf der Gründungsversammlung, die am Dienstag. um 19 Uhr im Vereinsheim des SV 08 Laufenburg stattfindet, näher erklärt werden. Wir werden darüber berichten.