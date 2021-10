von Stadtarchivar Martin Blümcke

Es gibt in Todtmoos eine Dr.-Rudolf-Eberle-Schule und in Bad Säckingen eine Rudolf-Eberle-Schule. Die Zahl der entsprechenden Platz- und Straßennamen in Baden-Würtemberg ist groß, besonders am Hochrhein wie zum Beispiel in Albbruck, in Laufenburg und in Bad Säckingen.

Rotzel „Ein Mann jeglichen Lobs und der Ehre würdig“ Das könnte Sie auch interessieren

All diese Benennungen sind Ehrenbezeugungen für den Diplom-Volkswirt und Politiker, der sich 30 Jahre lang als CDU-Mitglied des Landtags für seinen Wahlkreis und seine Bevölkerung eingesetzt hat: vom April 1964 bis zu seinem tödlichen Herzinfarkt am 17. November 1984 auf der Heimfahrt im Zug von Stuttgart nach Bad Säckingen. Unter Ministerpräsident Dr. Hans Filbinger wurde er 1972 als Wirtschaftsminister vereidigt und blieb es auch unter Lothar Späth. Es ist bezeichnend, dass die Straßen mit seinem Namen durchweg in Flächen liegen, die für die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie ausgewiesen sind. Im Mai 1977 ist im Kloster St. Blasien der Westflügel mit den repräsentativen Räumen völlig abgebrannt. Als Stimmen laut wurden, das alles abzureißen, kommt Rudolf Eberle das Verdienst zu, seine Ministerkollegen davon überzeugt zu haben, den historischen Gebäudetrakt wieder im alten Stil aufzubauen.

Laufenburg Wilhelm-Kiefer-Weg: Ehrung für einen ultrarechten Strippenzieher Das könnte Sie auch interessieren

Rudolf Eberle wurde am 29. März 1926 in Steinbach bei Baden-Baden geboren und als 18-Jähriger zur Wehrmacht eingezogen. Nachdem er 1948 aus französischer Kriegsgefangenschaft entlassen war, holte er sein Abitur nach und studierte in Freiburg Volkswirtschaftslehre und hörte Vorlesungen in den Fächern Geschichte und Philosophie. Seine Doktorarbeit bei Professor Constantin von Dietze über „Objekt und Methode von Dorfuntersuchungen in Deutschland“ wurde sicher durch eine Aussage seiner künftigen Schwiegermutter beschleunigt. Als er in Waldshut im Hause des Medizinalrats Dr. Karl Gerteis um die Hand von dessen Tochter Gabriele anhielt, beschied ihn die vornehme Frau Gerteis: „Junger Mann, machen Sie erst einmal ihren Doktor!“

Laufenburg Jakob Eschbach: Sein Name ist untrennbar mit Luttingen verbunden Das könnte Sie auch interessieren

Nach seiner Promotion und der Hochzeit war Rudolf Eberle Wissenschaftlicher Assistent in seinem Fachbereich Agrarsoziologie und dann seit 1957 zwölf Jahre lang Geschäftsführer der Planungsgemeinschaft Hochrhein und weitere drei Jahre Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein in Schopfheim. Wo immer er tätig war, er war es mit ganzem Einsatz, mit Ideen und Durchsetzungsvermögen. Und beliebt ist der zurückhaltende Mann auch gewesen. Zudem war er den schönen Künsten zugetan und bevorzugte die klassische Musik. Dazu passt es, dass er die hochbegabte und emporstrebende Geigerin Anne Sophie Mutter förderte, indem er für sie eine Landesbürgschaft für den Erwerb einer Stradivari-Geige besorgte.

Außer der Benennung der Eberle-Straße besteht noch ein persönlicher Bezug zu Laufenburg. August Gerteis (1859 – 1929) hatte gleich zwei bedeutende Funktionen in Rhina: Wirt im Gasthaus „Krone“ – heute Bückle – und Ratschreiber unter Bürgermeister Eduard Zimmermann. Sein ältester Sohn fiel im Ersten Weltkrieg, dem Sohn Karl (1893 – 1972) finanzierte er eine exzellente Ausbildung als Mediziner, die ihn für die Leitung des Gesundheitsamts in Waldshut befähigte. Seine Tochter Gabriele, Jahrgang 1926, die schon erwähnte Frau Eberle, ist kürzlich hoch betagt in Bad Säckingen gestorben.