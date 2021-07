77 Personen nutzten am Mittwoch die offene Impfaktion des SV 08 Laufenburg, um sich im Waldstadion gegen Corona impfen zu lassen. „Wir sind sehr erfreut über diese Zahl. Das bestärkt uns, am 25. August nochmals Erstimpfungen anzubieten“, erklärte SV 08-Vorsitzender Johann Scheible, der die Aktion initiiert hatte. Der Kreis-Pandemiebeauftragte Olaf Boettcher lobte Scheible dafür sehr. Der SV 08 habe gehandelt, noch bevor der Gesundheitsminister solche Aktionen angeregt hatte, und sei damit ein Vorbild für andere Vereine.

Für die Impfung hatten sich 38 Personen angemeldet, doch konnten Interessierte sich auch spontan ohne Termin impfen lassen. Verimpft wurde das Serum von Biontech/Pfizer an Personen ab zwölf Jahren, unter 16-Jährige wurden nur geimpft, wenn sie von einem Erziehungsberechtigten begleitet wurden. „Wir hatten schließlich mehr Spontan-Impfer als fix angemeldete“, erklärte Scheible.

Dieser Zuspruch ermutige den Verein, in Zusammenarbeit mit dem Kreis-Pandemiebeauftragten am 25. August weitere Erstimpfungen anzubieten. Zu diesem Termin erhalten die am Mittwoch Geimpften auch die notwendige zweite Impfdosis.

Dr. Olaf Boettcher vom Impfzentrum Tiengen führt nach einer Beratung die Impfung mit dem mRNA Impfstoff von BioNTech durch. | Bild: Reinhard Herbrig

Unter jenen, die das Angebot spontan nutzten und ihre zunächst zögernde Impfbereitschaft aufgaben, war auch ein Mann aus Niederhof, der sagte: „Wir müssen uns alle einmal impfen lassen, je eher desto besser!“ Er gestand ein, sich zunächst von Personen beeinflusst haben zu lassen, die eine negative Einstellung zum Impfen und zum Impfstoff geäußert hätten.

Auf die Frage an Johann Scheible, was ihn dazu veranlasst hat, als Vorsitzender des SV 08 diese Impfaktion zu starten, führte er drei Gründe an: Erstens habe die Impfbereitschaft in den vergangenen Wochen nachgelassen, zweitens sei ein Aufwärtstrend bei den Inzidenzwerten festzustellen und drittens „handelt es sich bei der Zielgruppe um Personen, die es bislang, aus welchen Gründen auch immer, versäumt haben, sich impfen zu lassen“. Scheible ist sich bewusst, dass es auch Personen gebe, die eine Impfung grundsätzlich ablehnten, und die man von ihrer Meinung nicht abbringen könne. Doch helfe eine möglichst hohe Anzahl von Geimpften, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen und einen möglichen weiteren Lockdown zu verhindern.

Im Waldstadion impfte am Mittwoch der Pandemie-Beauftragte Boettcher persönlich, unterstützt von Stefan Schneider vom mobilen Impfzentrum. Ihnen standen freiwillige Helfer aus dem Verein wie Helga und Bruno Ebner, Ilka Strittmatter und Michael Rieple zur Seite. Das DRK Laufenburg-Luttingen unter der Leitung von Bruno Sonnenmoser sorgte für die sanitätsdienstliche Absicherung bei Notfällen.