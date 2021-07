Laufenburg lädt Anfang August wieder zu den Kulturtagen „Fliessende Grenzen“ ein. Zwei der insgesamt acht Veranstaltungen zwischen dem 31. Juli und dem 15. August sind speziell für Kinder gedacht. Dreimal steht klassische Musik auf dem Programm, dreimal Tango, Welt- oder Populärmusik, einmal Musikkabarett, einmal Figurentheater. Als Veranstaltungsorte dienen auf deutscher Seite des Rheins das Schlössle und die Codman-Anlage, auf Schweizer Seite die Stadthalle. Wegen der Corona-Pandemie ist die Besucherzahl allerdings stark eingeschränkt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Elisabeth D‘Souza (links) und Renata Vogt freuen sich auf die Laufenburger Kulturtage „Fliessende Grenzen“. | Bild: Vonberg, Markus

„Wir haben uns die Frage gestellt: Brauchen wir wirklich Kulturveranstaltungen in diesen Zeiten? Und wir haben diese Frage eindeutig bejaht“, sagte Renata Vogt vom Kulturausschuss beider Laufenburg am Montag bei der Vorstellung des Programms. Digitale Formate könnten den Besuch eines Konzerts oder einer Kabarettveranstaltung nicht ersetzen: „Wir wollen Nähe. Wir wollen gemeinsames Erleben.“

Auch die angefragten Künstler seien „gottfroh“ endlich wieder vor Publikum auftreten zu können. Alle bei den Kulturtagen auftretenden Ensembles seien eigentlich bereits 2019 für 2020 verpflichtet worden. Vergangenes Jahr waren dann aber alle Veranstaltungen abgesagt worden. Nun wird ein Teil von ihnen nachgeholt. Vogt: „Wir hoffen darauf, dass die Laufenburger, Murger, Säckinger und Fricktaler unser Angebot annehmen.“

Natalia Dauer (rechts) und Julia Pleninger spielen in der Reihe Junge Klassik. | Bild: privat

Bei den „Fliessenden Grenzen“ werden je nach Veranstaltungsort die in Baden-Württemberg beziehungsweise in der Schweiz geltenden Corona-Schutzverordnungen angewendet. Elisabeth D‘Souza von der Tourismus- und Kulturabteilung des badischen Laufenburg erläuterte konkret, was dies bedeutet: Bei allen Veranstaltungen werden die Kontaktdaten der Besucher erhoben, auf eine Bewirtung mit Speisen und Getränken wird verzichtet, zur Außenveranstaltung auf der Codman-Anlage können die Besucher aber selbst Speisen und Getränke mitbringen. Bei allen Innenveranstaltungen besteht Maskenpflicht.

Auf der Codman-Anlage sind beim Konzert unter freiem Himmel am 31. Juli maximal 100 Besucher ohne Nachweis einer Impfung, einer Genesung oder eines negativen Tests erlaubt. In den Panoramasaal des Schlössle haben zu den Veranstaltungen am 2., 9. und 11. August maximal 30 Personen ebenfalls ohne Nachweis Zutritt, zum Konzert am 1. August hingegen können bis zu 60 Personen kommen, die aber nachweislich geimpft, getestet oder genesen sein müssen. In der geräumigen Stadthalle sind am 4. und 7. August 250 Besucher ohne Test oder Impfnachweis möglich.

Susanne End macht Figurentheater für Kinder. | Bild: Susanne End

Ändert sich die Corona-Lage, werden die Besucherzahlen angepasst – also reduziert. Komme es ganz schlimm, müssten Veranstaltungen abgesagt werden, so Vogt und D‘Souza. Ähnliches gelte bei extrem schlechter Wetterlage für die Veranstaltung auf der Codman-Anlage. Vogt: „Regnet es nur ein bisschen, dürfen die Musiker in den Pavillion und wir anderen werden dann halt nass.“