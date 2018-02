Laufenburg Der Vorstand der Gartenfreunde Storchenmatt ist wieder komplett

Jürgen Schlachter hat den vakanten Posten des stellvertretenden Vorsitzenden der Gartenfreunde Storchenmatt übernommen. In der Hauptversammlung wurden zudem langjährige Mitglieder geehrt.

Laufenburg (cha) Die Vorsitzende Sandra Kaiser begrüßte an der Hauptversammlung der Laufenburger Gartenfreunde Storchenmatt am Freitagabend im Gasthaus "Engel" in Niederhof viele Vereinsmitglieder. Zur großen Freude der Mitglieder konnte das seit einiger Zeit vakante Amt des stellvertretenden Vorsitzenden mit Jürgen Schlachter besetzt werden.

Die Gartenfreunde blickten auf ein aktives und vor allem arbeitsreiches Vereinsjahr zurück. Die Mitglieder leisteten 415 Stunden im Rahmen der normalen Arbeitsdienste. Es mussten aber auch 99 Fehlstunden verzeichnet werden, wie die Vorsitzende anmahnte. Zu den allgemeinen Arbeitsdiensten wurden über 600 weitere Stunden an freiwilliger Arbeit geleistet. Vor allem das Vereinslokal „Gärtnerklause“ forderte den Einsatz der Gartenfreunde. Dem ersten Gartenobmann, Zeno Kaiser, wurde für seinen großen Arbeitseinsatz diesbezüglich besonders gedankt. Nötig wurde der Arbeitseinsatz vor allem dadurch, dass viele Renovierungsarbeiten in der "Gärtnerklause" getätigt werden mussten. Der letzte Pächter habe das Gebäude, bei dem vom Verein im vergangenen Jahr herbeigeführten Ende des Pachtvertrags, in einem sehr schlechten Zustand zurückgelassen, betonte Sandra Kaiser.

Aber nicht nur das Gebäude erlitt Schaden, auch die Kasse des Vereins wies vor allem durch die Renovierungsarbeiten und die bis dato ausstehende Pacht, ein großes Loch von rund 10000 Euro auf, wie dem Kassenbericht von Dietmar Kaiser zu entnehmen war. Investiert hatten die Gartenfreunde in geringerem Umfang aber auch in den Erhalt der Gartenwege und in den Kinderspielplatz. Für das beliebte und schön gelegene Vereinslokal konnte noch kein neuer Pächter gefunden werden. Es seien zwar Interessenten da, aber es sei noch kein geeigneter Pächter darunter gewesen, erläuterte die Vorsitzende.

Bürgermeisterstellvertreterin Gabriele Schäuble, die die Wahlen leitete, lobte die Gartenfreunde für ihre schöne Gartenanlage. Jürgen Schlachter stellte sich spontan als Vize-Vorsitzender zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Die Freude darüber war groß, denn nachdem Hans Willi im vergangenem Jahr zurücktrat, war das Amt vakant. Jürgen Schlachter, der zudem Wassermeister ist , bekommt von Wolfgang Fäder Unterstützung in diesem Bereich. Bernhard Böhler wurde als erster Beisitzer wiedergewählt.

Der Verein

Die Gartenfreunde wurden 1936 gegründet. 1953 wurde der Verein wieder ins Leben gerufen. Die Dauergartenanlage Storchenmatt wurde 1958 verwirklicht. Auf dem Gelände gibt es 40 Parzellen. Vorsitzende ist Sandra Kaiser, Stellvertreter ist neu Jürgen Schlachter. Mehr Infos im Internet unter www.storchenmatt.de