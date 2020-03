Passanten und Fahrradfahrer können die Laufenbrücke in der Laufenburger Altstadt nicht mehr als Übergang zwischen Deutschland und der Schweiz nutzen. Polizeibeamte und Mitarbeiter der Technischen Betriebe der Stadt brachten am Dienstag um die Mittagszeit einen Gitterzaun an, der unkontrollierte Grenzübertritte verhindern soll.

Bereits am Montagnachmittag waren auf deutscher Seite der Grenze eine Sperrbake und ein Verbotsschild aufgestellt worden. Zahlreiche Passanten hatten die Absperrung aber missachtet und trotzdem an dieser Stelle die Grenze gewechselt.

Um die schnelle Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, hat Deutschland den Grenzverkehr mit der Schweiz seit Montag stark eingeschränkt. Der Laufenburger Grenzübergang Hochrheinbrücke ist weiterhin geöffnet. Hier kontrollieren aber deutsche Zollbeamte. Sie weisen Personen zurück, die nach ihrer Auffassung keinen dringenden Grund für eine Einreise nach Deutschland haben, oder die an Covid 19 erkrankt sein könnten.