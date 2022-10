von Herbert Schnäbele

Wie kann Lauchringen für Fußgänger besser gemacht werden? Dies soll beim Fußverkehrs-Check Baden-Württemberg herausgefunden werden. In Ober- und Unterlauchringen gibt es einige Hürden für Fußgänger, wie die Begehung diese Woche vor Ort gezeigt hat.

Wie kam der Fußverkehrs-Check nach Lauchringen?

Nach erfolgreicher Bewerbung wurde die Gemeinde Lauchringen als eine von 15 Gemeinden im Land zur Teilnahme an dem vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg finanzierten Fußverkehrs-Check Baden-Württemberg 2022 ausgewählt.

Verkehrsplaner Felix Werner von der Planersocietät Frehn, Steinberg & Partner misst den unzureichenden Abstand zwischen dem parkenden Auto und dem Schaufenster des angrenzenden Geschäftes in der Hauptstraße Unterlauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

Dazu gab es Ende September im Rathaus einen Auftaktworkshop, bei dem interessierte Einwohner Verbesserungsvorschläge oder Mängel an Verkehrseinrichtungen mitteilen konnten. In dieser Woche standen zwei Begehungen im öffentlichen Verkehrsraum an, am 8. November folgt ein Abschlussworkshop.

Der Fußverkehrs-Check Der Fußverkehrs-Check Baden-Württemberg ist ein Projekt des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg und wird den Kommunen seit 2015 den angeboten. Bei der Aktion sollen Bürger als Experten zusammen mit Vertretern aus der Verwaltung, Politik und Verbänden die Situation des Fußverkehrs vor Ort bewerten und in Workshops Verbesserungsmöglichkeiten erarbeiten. „Der Fußverkehrs-Check trägt dazu bei, eine neue Geh-Kultur im Land zu entwickeln“, schreibt das Ministerium auf seiner Homepage. Seit 2015 seien über 90 kommunale Fußverkehrs-Checks gefördert worden.

Was wurde unter die Lupe genommen?

Die von rund 20 Teilnehmern eingereichten Konfliktpunkte wurden von zwei Verkehrsplanern der Planersocietät Frehn, Steinberg & Partner aus Karlsruhe aufgenommen und für die Begehungen aufbereitet.

Mit reger Beteilung der Teilnehmer an den Begehungen in Unter- und Oberlauchringen wurden die einzelnen Probleme, hier die Gestaltung der Verkehrssituaition rund um den Marktplatz in Unterlauchringen, diskutiert. | Bild: Herbert Schnäbele

Unter Beteiligung von rund 20 Einwohnern in Unterlauchringen und etwa 15 Teilnehmern in Oberlauchringen erfolgte am Montag und Mittwoch unter Federführung der beiden Verkehrsplaner Felix Werner und Max Hennecke jeweils eine rund zweistündige Begehung in den beiden Ortsteilen.

Neben Bürgermeister Thomas Schäuble waren auch die Gemeinderäte Marion Hackel und Sven Dorn sowie die Behindertenbeauftragte des Landratsamts Waldshut, Siglinde Rotzinger, mit vor Ort. In der Gemeinde laufen die Fäden bei Klimamanagerin Yvonne Becker zusammen.

Rege diskutiert wurden bei den Verkehrsbegehungen im Rahmen des Fußverkehrs-Checks die besonderen Verhältnisse für Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte. Auf dem Bild Teilnehmer bei der Begehung in Unterlauchringen vor der Unterführung an der Kirche. Auf dem Bild (von links) Brigitte Weber, Vorsitzende des TV Lauchringen, Siglinde Rotzinger, Behindertenbeauftragte des Landratsamtes Waldshut, Bürgermeister Thomas Schäuble, Yvonne Becker, Klimamanagerin der Gemeinde Lauchringen, Elke Arzner, Vertreterin der Blinden- und Sehbehindertenhilfe e.V: Baden-Württemberg, Max Hennecke von der Planersocietät Karlsruhe. | Bild: Herbert Schnäbele

Bei den Begehungen ging es vielfach um die Anlegung von Fußgängerüberwegen, Optimierung von Überquerungshilfen im Zusammenhang mit Kreisverkehren, Verbesserung von Unterführungen und sehr oft um das verbotene Parken auf Gehwegen.

Wie hakt es in Unterlauchringen?

Ein herausragendes Problem zeigte sich beim Marktplatz in Unterlauchringen, der zur Verbesserung der Fußgängerbeziehungen deutlich umgeplant werden müsste.

Eigentlich völlig unzureichend bei starkem Fußgängeraufkommen ist der Durchgang als Fortführung des Gehweges beim Restaurant/Eiscafe Pinocchio in Unterlauchringen. Auf dem Bild Bürgermeister Thomas Schäuble (rechts) im Gespräch mit Restaurantpächter Vincenzo Conocchia (stehend). | Bild: Herbert Schnäbele

Der von der Schulstraße her einzige Durchgang zum Markplatz führt durch den Gastronomiebereich der Eisdiele Pinocchio und ist bei hohem Fußgängeraufkommen völlig unzureichend.

Welche Probleme haben Fußgänger in Oberlauchringen?

Kritische Punkte in Oberlauchringen waren die neue Ortseinfahrt beim Hotel „Feldeck“ mit fehlenden Querungsmöglichkeiten sowie die schlechte Erkennbarkeit des gemeinsamen Rad- und Gehwegs an den Einmündungen von Seitenstraßen entlang der Ortsdurchfahrt.

Zentrales Thema bei den Fußverkehrs-Begehungen waren die Anlegung neuer oder Verbesserung bestehender Fußgängüberwege in beiden Ortsteilen der Gemeinde. | Bild: Herbert Schnäbele

Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf die Umplanung des Lindenplatzes mit den einmündenden Straßen und den Fußgängerbeziehungen gerichtet.

Was kann außerdem noch verbessert werden?

In beiden Ortsteilen wurden fehlende taktile Aufmerksamkeitsfelder für Sehbehinderte an Unterführungen und Überquerungen sowie verschiedene Hindernisse für Rollstuhlfahrer festgestellt.

Besondere Aufmerksamt am Fußgängerüberweg beim Landmarkt Weissenrieder in Unterlauchringen: Auf dem Bild am Drücker zur Ampel ist Yvonne Becker, Klimamanagerin der Gemeinde Lauchringen, Zweite von links Elke Arzner, Regionalgruppenleiterin Hochrhein der Blinden- und Sehbehindertenhilfe Baden-Württemberg. | Bild: Herbert Schnäbele

Besonders engagiert für Schulwegverbesserungen zeigten sich Johann Hilpert, Konrektor der Grundschule Unterlauchringen und Jean Marc Strecke, Lehrer an der Grundschule Oberlauchringen.

Ungünstig angebrachte Parkfelder (rechts) verdecken die Sicht auf den Ausgang der Grundschule Oberlauchringen. Außerdem wird oft verbotenderweie direkt vor der Grundschule auf dem Gehweg geparkt. | Bild: Herbert Schnäbele

Ganz besondere Erkenntnisse gab es außerdem von Elke Arzner aus Laufenburg, Regionalgruppenleiterin der Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenhilfe aus Dotternhausen bei Balingen.

Fehlende oder unzureichende taktile Aufmerksamkeitsfelder für Sehbehinderte an Fußgängerüberwegen und Unterführungen konnten beim Fußverkehrs-Check erkannt werden. Auf dem Bild (Bildmitte) zeigt die Regionalgruppenleiterin Hochrhein des ABSH, Elke Arzner, einen unzureichenden taktilen Aufmerksamkeitsstreifen an einer Bushaltestelle in Oberlauchringen. Links Bürgermeister Thomas Schäuble. | Bild: Herbert Schnäbele

Wie geht es jetzt weiter?

„Die Begehung hat gezeigt, dass es durchaus Schwachpunkte für die Fußgänger gibt. Ich hoffe auf eine gute Aufbereitung durch das Fachbüro und bin sicher, dass der Gemeinderat auch gewillt ist, wichtige Vorhaben zeitnah umzusetzen“, resümierte Bürgermeister Thomas Schäuble. Er bedankte sich für die rege und konstruktive Beteiligung und lud alle Teilnehmer auf den 8. November zum Abschlussworkshop ein.