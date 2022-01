von Herbert Schnäbele

Nach kurzer Pause über die zurückliegenden Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel ist der Impfbetrieb beim Mini-Kreisimpfzentrum (Mini-KIZ) in der Gemeindehalle Unterlauchringen Anfang dieser Woche wieder in vollem Umfang aufgenommen worden. Gleich an den ersten Tagen nach der Weihnachtspause hat sich das Impfpersonal über eine rege Impfnachfrage gefreut.

Die Öffnungszeiten Das Mini-Impfzentrum Lauchringen ist täglich außer Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. An zwei Tagen in der Woche können von 8 bis 13.30 Uhr Kinder unter zwölf Jahren geimpft werden. Der nächste Kinderimpftag im Mini-KIZ Unterlauchringen findet am Mittwoch, 12. Januar, statt. Seit 7. Januar ist auch wieder die mobile Impfstation im Landkreis Waldshut unterwegs. Einzelheiten hierzu sowie eine Liste der weiteren Impfmöglichkeiten im Kreis Waldshut gibt es ebenfalls auf der Internetseite des Landkreises Waldshut: www.landkreis-waldshut.de/aktuelles/corona-impfungen

„Wir haben alle Hände voll zu tun und impfen im Durchschnitt alle drei Minuten einen Impfingling“, berichtet Dr. Reinhold Thieß, Arzt aus Gurtweil im Ruhestand und einer der Ärzte, die sich für den Betrieb des Mini-Impfzentrums in Lauchringen freiwillig zur Verfügung gestellt haben. An einem Impftag arbeiten im Mini-KIZ Lauchringen zwei Ärzte, ein bis zwei Medizinische Fachangestellte (MFA) sowie zwei Dokumentationskräfte, um einen reibungslosen und zügigen Ablauf des Impfbetriebes zu gewährleisten.

Reger Andrang herrschte auch nach den Weihnachtsfeiertagen wieder beim Mini-Kreisimpfzentrum in der Gemeindehalle Unterlauchringen, wo täglich zwischen 250 und 300 Personen geimpft werden. Auf dem Bild rechts hinter der Scheibe Wolfgang Hämmerle und Hannelore Strittmatter (verdeckt), die als ehrenamtliche Helfer im Einsatz sind. | Bild: Herbert Schnäbele

„Täglich werden zwischen 250 und 300 Personen geimpft“, erläutert Wolfgang Hämmerle, freiwilliger Helfer aus Wutöschingen, der am ersten Tag nach Neujahr zusammen mit Hannelore Strittmatter aus Kadelburg die organisatorische Arbeit (Dokumentation) am Eingang des Impfzentrums übernommen hatte. Seit der Eröffnung am 25. November wurden 7600 Erwachsene und 534 Kinder gegen Corona geimpft, teilte das Landratsamt Waldshut auf Anfrage mit. Den Hauptanteil mit 5776 machen dabei die Drittimpfungen aus. In der Gesamtzahl sind außerdem 500 Erstimpfungen enthalten.

Termine und Impfstoffe

Als Impfstoffe stehen im Mini-Impfzentrum Lauchringen die Impfstoffe Moderna und Biontech (für unter 30-Jährige und Schwangere) zur Verfügung. Jeweils am Mittwoch sind auch Impfungen mit Johnson & Johnson möglich. Es werden allen Impfvarianten (Erst-, Zweit- und Drittimpfungen/„Booster“) angeboten. Zur Impfung müssen die Termine im Internet gebucht werden (www.terminland.eu/landkreis-waldshut). Für Erstimpfungen ist keine Anmeldung notwendig. Weitere Einzelheiten können auf der Internetseite des Landratsamts nachgelesen werden (www.landkreis-waldshut.de/aktuelles/corona-impfungen).