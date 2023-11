Einen farbenfrohen, oft auch tiefsinnigen und zugleich fröhlichen Tanz- und Konzertabend ukrainischer Künstler erlebten die über 300 Besucher am vergangenen Mittwochabend in der Gemeindehalle Unterlauchringen.

Durch Initiative und Vermittlung des deutsch-französischen Partnerschafts-Komitees Lauchringen-St. Pierre de Chandieu unter der Vorsitzenden Barbara von Schnurbein kam der Auftritt der Kindertanzgruppe Veseli Cherevychky (fröhliche kleine Tanzgruppe) zusammen mit dem Vokalensemble Orpheus in Lauchringen zustande.

Die Vorsitzende des Deutsch-Französischen Freundeskreises Lauchringen-St. Pierre de Chandieu, Barbara von Schnurbein, bei ihrer Schlussrede. Auf dem Bild (von links) Barbara von Schnurbein, Anne-Marie Galayda, Präsidentin des Vereins Lyon-Lviv, Jean Colomer, Komiteemitglied aus St. Pierre, Walter Hapiak, Verein Lyon-Lviv. | Bild: Herbert Schnäbele

Die Künstler unternehmen seit vielen Jahren regelmäßig Tourneen nach Frankreich und sind dabei immer bei Gastfamilien in der Lauchringer Partnergemeinde St. Pierre de Chandieu untergebracht. Inzwischen hat sich für diese Begegnungen auch ein Verein „Lviv-Lyon“ etabliert.

Die Tanzgruppe Die Kindertanzgruppe Veseli Chrerevychky (fröhliche kleine Tanzgruppe) besteht aus rund 40 Mädchen und Jungen im Alter zwischen zehn und 18 Jahren einer 1991 gegründeten Tanzschule in Lviv in der Ukraine mit etwa 400 Kindern und Jugendlichen. Die Kinder fangen mit drei Jahren an zu tanzen und trainieren drei Mal die Woche jeweils zwei bis drei Stunden. Sie lernen außerdem Französisch, da sie regelmäßig Kontakt mit dem Verein Les Joyeux Petits Souliers und dessen Untergruppe Lyon-Lviv in St. Pierre de Chandieu pflegen. Die Unterrichtung in Lviv erfolgt durch die Choreografen Mariya Volodiya Chmyr.

Schon vor Corona entstand bei den Partnerschaftskomitees die Idee, für die Künstler auf ihrer tagelangen Busreise von Lviv in der Ukraine nach Frankreich in Lauchringen eine Pause mit einem gleichzeitigen Auftritt einzuplanen. Durch die Pandemie und dem im vergangenen Jahr entfachten Krieg in der Ukraine hatte sich das Vorhaben bis jetzt verzögert. Der Unterhaltungsabend mit dem über dreistündigen Programm stand dann auch vielfach unter dem Eindruck des Kriegsgeschehens in der Ukraine.

Mit großem Eifer und Engagement präsentierten sich die jungen Tänzer und Tänzerinnen aus Lviv in der Ukraine. | Bild: Herbert Schnäbele

Nach der Begrüßung durch Barbara von Schnurbein begann das Programm sehr emotional mit einem als Gebet dargebotenen Lied, dessen Auftakt mit einem Sirenenalarm den ukrainischen Alltag verdeutlichen sollte. Danach wurde für die Kriegsopfer in der Ukraine eine Gedenkminute abgehalten. Walter Hapiak vom Verein Lyon-Lviv führte anschließend durch das weitere Programm.

In den folgenden mehr als drei Stunden zeigten die knapp 40 Kinder und Jugendlichen ihre akrobatische Tanzkunst, die in vielfältigen Gruppierungen virtuos und farbenfroh einen Einblick in das folkloristische Erbe ihrer Kultur vermittelten.

Tänzer und Sänger im Einklang

Ebenso eindrucksvoll gestalteten sich die Auftritte des Vokalensembles Orpheus, dessen sieben Sänger mit ihren klangreinen und zugleich kraftvollen Stimmen, meist a cappella, die Besucher besonders begeisterten. Es sei einfach einmalig und berauschend, so der Kommentar vieler Zuhörer.

Stimmgewaltig und von höchster Stimmenreinheit präsentierte sich das Vokalensemble Orpheus in verschiedenen Varianten. | Bild: Herbert Schnäbele

In perfekter Choreografie gab es vielfach gemeinsame Auftritte mit der jugendlichen Tanzgruppe, was das Publikum wiederholt mit heftigem und stehendem Applaus belohnte. Nach einem berauschenden Finale aller Akteure endete ein sehr bemerkenswerter folkloristischer Unterhaltungsabend mit dem Dank der Komitee-Vorsitzenden an alle Mitwirkenden, an das Publikum und besonders an die Gastfamilien, bei denen die Künstler mit ihren Betreuern aufgenommen wurden.