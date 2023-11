Einen deutlich erhöhten Zuspruch findet in diesem Jahr die Kinderweihnachtswunsch-Aktion zur Erfüllung von Wünschen für Kinder sozial schwacher Familien.

Schon traditionell trafen sich die Verantwortlichen und Initiatoren der seit vielen Jahren stattfindenden Aktion der Gemeinden Lauchringen und Wutöschingen sowie den Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen zusammen mit den Wirtschaftsjunioren Hochrhein zu einem Pressegespräch im Rathaus Lauchringen.

Zusammenarbeit seit Jahren

Unter der Schirmherrschaft der Bürgermeister Thomas Schäuble (Lauchringen) und Rainer Stoll (Wutöschingen) liegt die Projektverantwortung bei beiden Gemeinden seit Jahren in den Händen von Dominik Preiser (Lauchringen) und Andrea Dackau (Wutöschingen).

Beim Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen, in diesem Jahr unter der Präsidentschaft von Günter Dick, zeichnet seit 13 Jahren Projektleiter Toni Elbert für die Aktion verantwortlich. Er wird dabei von Ralph Schulz vom Kiwanis-Club sowie von Nicole Gut von den Wirtschaftsjunioren Hochrhein tatkräftig unterstützt.

Wie bisher wurden in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter des Landratsamtes Waldshut bedürftige Familien angeschrieben und Wunschzettel beigelegt, auf denen die Kinder einen Wunsch bis 25 Euro eintragen durften. Bei den Rückmeldungen werden die Namen bei den jeweiligen Projektverantwortlichen absolut vertraulich behandelt und die Wunschzettel anonymisiert.

Wunschzettel gibt es noch bei den Kiwanis

Die Abholung der anonymisierten Wunschzettel ist bei den beiden Gemeinde bereits angelaufen. In Wutöschingen gab es am Montag, 20. November, eine Glühweinparty der „Wutach-Ladies“, bei der die Wünsche vom Weihnachtsbaum des Rathauses in Empfang genommen werden konnten.

Bei der Gemeinde Lauchringen stand bereits seit einigen Tagen ein mit den Wunschzettel bestückter Weihnachtsbaum im Foyer im Rathaus, der innerhalb weniger Tage abgeräumt war. Der Kiwanis-Club verkauft die Wunschzettel am Samstag, 2. Dezember, zwischen 10 und 14 Uhr an einem Infostand in der Fußgängerzone in Tiengen.

„Schon jetzt sind bei uns über 100 Anfragen nach Wunschzetteln eingegangen, und es könnten noch einige mehr werden“, berichtet Toni Elbert. Mit den erzielten Einnahmen werden die Geschenke selbst besorgt und vor Weihnachten an die betreffenden Familien übergeben.

Immer mehr Menschen wollen Kinder unterstützen

„Die Aktion erfreut sich in diesem Jahr zunehmender Beliebtheit“, konstatieren die Verantwortlichen übereinstimmend. „Sehr bemerkenswert finde ich die Tatsache, dass sich oft ältere Menschen oder auch Familien mit Kindern an der Spendenaktion beteiligen“, ergänzt Thomas Schäuble, Bürgermeister von Lauchringen. Er freut sich, dass die Aktion auch mehr und mehr von anderen Gemeinden übernommen wird.

Die Termine für die Ablieferung der Geschenke

Lauchringen: Bei der Gemeinde Lauchringen müssen die besorgten Geschenke bis spätestens 15. Dezember im Rathaus abgegeben werden, damit sie noch verpackt und in den Tagen vor Weihnachten ausgegeben werden können.

Bei der Gemeinde Wutöschingen wurde der Rückgabetermin auf den 8. Dezember gelegt. Auch hier werden die Geschenke von den Rathausmitarbeiter liebevoll verpackt und kurz vor Weihachten überbracht.

Die Projektteilnehmer beim Kiwanis-Club besorgen nach dem Verkauf der Wunschzettel am 2. Dezember die Geschenke in eigener Regie. Gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Hochrhein verpacken und verteilen die Kiwanis mit acht bis zehn Zweierteams die Geschenke ebenfalls kurz vor Weihnachten.