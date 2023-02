Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde Nahwärmenetz wird weiter ausgebaut Zweiter Bauabschnitt vom Gemeinderat befürwortet. Dorfkern im Ortsteil Oberlauchringen wird aufgewertet

Der beschlossene Bebauungsplan Wettenstraße im Ortskern von Oberlauchringen soll eine Neuorientierung und Aufwertung erfahren. So beschloss es der Gemeinderat Lauchringen in der Sitzung vom 15. Februar einstimmig. Das Foto zeigt rechts das alte Ökonomiegebäude in der Wettenstraße 1, das weitgehend abgerissen und einem Wohnblock mit Tiefgarage weichen soll. Foto Alfred Scheuble | Bild: ASG