von sk

Wie die Polizei angibt, war kurz vor 12 Uhr ein 69-jähriger Lieferwagen-Fahrer trotz Gegenverkehrs nach links auf die B 314 eingebogen. Eine Frau, die mit ihrem Honda in Richtung Lauchringen unterwegs war, konnte die Kollision mit dem Anhänger des Lieferwagens nicht verhindern. Die 65-jährige Autofahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro; den Schaden am Anhänger schätzt die Polizei auf mindestens 1000 Euro.