Lauchringen vor 2 Stunden

In Lauchringen soll ein Nahwärmenetz entstehen. Das müssen Privathaushalte jetzt wissen

Der Lindenplatz in Oberlauchringen soll als erstes an das geplante Nahwärmenetz angeschlossen werden. In zehn Jahren könnte jeder Haushalt der Gemeinde angeschlossen sein. Hier die wichtigsten Antworten zum Projekt.