Baden-Württemberg will im staatseigenen Forst Windräder bauen lassen. Aktuell sind landesweit 13 Gebiete für 130 Anlagen im Gespräch. Die Größten liegen bei uns im Südwesten. 42 Investoren haben 134 Angebote eingereicht.

In das Thema Windenenergienutzung kommt auch in unserer Region wieder Schwung. Zwei der größten geplanten Windkraftstandorte liegen hier im Südwesten, eine Fläche liegt bei Bonndorf-Grafenhausen, eine weitere am Schwarzwaldberg Blauen auf den