Zum ersten Mal findet in Lauchringen eine bunte Gewerbeausstellung statt. Gemeinsam mit der Gemeinde veranstaltet der Lauchringer Handels- und Gewerbekreis ein Wochenende, an dem die Liebe zum Handwerk im Vordergrund steht und den Handwerkern über die Schulter geschaut werden kann. Auf dem Gelände der ehemaligen Lauffenmühle sowie in der ehemaligen Baumwollhalle stellen 23 Firmen ihre Gewerke vor. Gemeinsam wollen die Akteure die Liebe zum Handwerk wecken und Begeisterung für ihren Beruf zeigen.

Hautnah können die Besucher miterleben, wie ein Ofen gesetzt wird, Kaffee geröstet oder Blumen gebunden werden, Autos repariert oder Marmelade gekocht wird. Ein breites Spektrum wird vorgestellt und jeder kann Interessantes oder Neues entdecken. Dem Handel- und Gewerbekreis sowie der Gemeinde Lauchringen ist es wichtig, die Handwerkerberufe in den Fokus zu rücken, Mitarbeiter und Besucher ins Gespräch zu bringen und so vielleicht junge Menschen für diese wichtigen Tätigkeiten zur Berufswahl zu animieren. Ein persönliches Kennenlernen am Firmenstand ist dabei ein hilfreicher Aspekt. Auch am Samstagabend zur großen Party wird dazu ausreichend Gelegenheit sein, wenn sich die Aussteller mit unter die Gäste mischen.

Auf der Bühne wird einiges geboten: von Firmenpräsentationen bis „handgemachter“ regionaler Musik mit „Spätzünder“, Voices, sowie JustN X, der sich inzwischen mit seinen Auftritten im Stuttgarter Raum einen Namen gemacht hat. Neben dem umfangreichen Bühnenprogramm sorgen engagierte Mitglieder der Vereine für Getränke und viele kulinarische Köstlichkeiten. Ein Food Truck wird bereitstehen. Für die Kleinsten gibt es Spaß auf der Hüpfburg, einen Handwerks-Mini-Parcours sowie die Möglichkeit zum Mitfahren auf der Minidampfbahn. Ein Ausflug nach Lauchringen mit der ganzen Familie lohnt sich laut Veranstalter, für jeden ist beim Handels- und Handwerkerforum etwas dabei.

Am Veranstaltungswochenende können die Bürger den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Waldshut (WTV-Gebiet) kostenlos nutzen. Anlass ist das 50-jährige Bestehen des Landkreises. Das Angebot sollte gern genutzt werden, empfehlen die Veranstalter. Zudem stehen in Lauchringen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Gut erreichbar ist das Festgelände auch mit dem Fahrrad. Mehr Informationen über die Veranstaltung sowie zum gesamten Programm gibt es im Internet unter www.lauchringen.com.