von Herbert Schnäbele

Vor fast auf den Tag genau sieben Wochen ist die Umfahrung von Oberlauchringen im Zuge der A 98/B 34 eröffnet worden. Auch wenn man nach dieser kurzen Zeit sicher noch kein abschließendes Urteil über mögliche Auswirkungen fällen kann, haben wir einige Gewerbetreibende über erste Auswirkungen der neuen Route befragt.

Die Ortsumfahrung Die Ortsumfahrung Oberlauchringen im Zuge der A 98/B 34 wurde am 24. November 2021 nach rund viereinhalbjähriger Bauzeit eröffnet. Der Spatenstich zum Beginn der Bauarbeiten war Ende Juli 2017 erfolgt, nachdem rund zehn Jahre davor die Brücke und das Ende der Ausbaustrecke der A 98 als Umfahrung Tiengen und Unterlauchringen fertig gestellt waren. Die Ortsumfahrung Oberlauchringen ist 2,1 Kilometer lang, die Baukostgen belaufen sich auf rund 25 Millionen Euro.

Hermann Pfau, Gartenhotel „Feldeck“, Klettgaustraße: „Bis jetzt können wir aufgrund der Umfahrung keine merkbare Verringerung der Kundenfrequenz feststellen, weil der größte Teil unserer Gäste unabhängig von der Verkehrssituation zielgerichtet unser Haus ansteuert. Die Verkehrsbelastung ist spürbar zurückgegangen, was ein erheblich leichteres Einfädeln in die Klettgaustraße von unseren Parkplätzen oder von den Seitenstraßen her ermöglicht. Diese Verringerung des Verkehrsaufkommens bringt auch eine deutliche Reduzierung des Verkehrslärms, was sich sehr positiv für unsere Übernachtungsgäste bemerkbar macht.“

Hermann Pfau, Gartenhotel „Feldeck“, Oberlauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

„Eine generelle Verringerung der Kundenfrequenz müssen wir durch die Einschränkung der Corona-Vorschriften in Kauf nehmen, was sich gerade im Dezember durch vielfache Stornierungen von Vereinsversammlungen und Weihnachtsfeiern bemerkbar gemacht hat. Dies hat meines Erachtens aber nichts mit der Eröffnung der Ortsumfahrung zu tun. Generell halte ich die Umfahrung für sehr sinnvoll, da sich die Reduzierung der Verkehrsbelastung positiv auf die Umwelt und die Lebensqualität der direkt betroffenen Anwohner auswirkt.“

KataBinner, Autohaus, Fahrräder und Tankstelle, Oberlauchringen: „In den letzten Wochen ist das Verkehrsaufkommen allgemein ruhiger geworden. Inwieweit dies auf die Eröffnung der Umfahrung zurückzuführen ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher sagen. Generell wird in jüngster Zeit weniger Kraftstoff verbraucht, was verschiedene Gründe haben kann. Rund um die Feiertage und Neujahr wird natürlich allgemein weniger gefahren und auch die Pandemie verringert immer noch das Verkehrsaufkommen.“

Kata Binner, Autohaus, Fahrräder und Tankstelle Oberlauchringen. | Bild: Michel Sieber

„Die Eröffnung der Umfahrung spielt aber vermutlich auch eine Rolle. Wir hatten vor der Umfahrung sicherlich mehr ‚Laufkundschaft‘ sowie LKW-Fahrer, die auf der Durchfahrt waren und bei uns getankt haben. Diese Kunden fehlen uns bereits spürbar. Trotzdem hoffen wir, dass zum Frühjahr hin und nach hoffentlich baldiger Überwindung der Pandemie auch das Kundenaufkommen wieder zunehmen wird, um die eingetretenen Umsatzeinbußen wieder ausgleichen zu können.“

Astrid Wanka, Firma Wanka-Beschriftungen und Schleiferei, Klettgaustraße: „Das allgemeine Verkehrsaufkommen in der Ortsdurchfahrt Lauchringen hat seit Eröffnung der Umfahrung nach meinem Eindruck deutlich nachgelassen. Das begünstigt uns vor allem bei der An- und Abfahrt von unserem Geschäft direkt an der Klettgaustraße. Eine unmittelbare Reduzierung der Kundenfrequenz sehe ich dadurch aber nicht gegeben, weil wir überwiegend Zielkundschaft haben.“

Astrid Wanka, Wanka-Beschriftungen und Schleiferei, Oberlauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

„Allerdings erleben wir seit etwa zwei Jahren erhebliche Einbußen bei unserer Kundschaft und damit auch bei unseren Umsätzen, was wir überwiegend auf die Corona-Pandemie zurückführen. Durch die Pandemie sind die Vereinsaktivitäten weitgehend zum Erliegen gekommen, was sich unmittelbar auf unsere Branche auswirkt. Die neue Umfahrung sehe ich grundsätzlich positiv, weil sie für die Anwohner eine große Erleichterung vom Verkehrslärm mit sich bringt.“

Biggi und Berndt Steffen, Gasthaus „Nimmersatt“, Klettgaustraße: „Seit der Eröffnung der Umfahrung Lauchringen ist eine deutliche Verringerung des Verkehrsaufkommens spürbar. Vor allem hat der LKW-Verkehr deutlich nachgelassen. Inwieweit sich dies auf die Kundenfrequenz auswirkt, lässt sich nach unserer Auffassung nur sehr schwer einschätzen. Tatsächlich müssen wir seit dem 4. Dezember 2021 (Einführung der 2G-plus-Regelung für die Gastronomie) erhebliche Rückgänge unserer Kundenfrequenz und damit deutliche Einbrüche bei unseren Umsätzen in Kauf nehmen.“

Ehepaar Biggi und Berndt Steffen, Gasthaus „Nimmersatt“. | Bild: Herbert Schnäbele

„Inwieweit dieser Umstand gleichzeitig auf die Eröffnung der Umfahrung zurückführen lässt, vermögen wir nicht zu sagen. Die Eröffnung der Umfahrung sehen wir trotz der absehbaren Nachteile für unsere Branche positiv, da mit der Reduzierung des Verkehrsaufkommens eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität der unmittelbar betroffenen Anwohner verbunden ist.“

Günter Dick, Möbel Dick, Riedstraße 1: „Seit der Eröffnung der Umfahrung hat nach meinem Eindruck das Verkehrsaufkommen in der Ortsdurchfahrt Lauchringen deutlich nachgelassen. Vor allem ist eine erhebliche Reduzierung des LKW-Verkehrs feststellbar. Trotzdem haben wir immer noch eine recht hohe Verkehrsdichte auf unserer Ortsdurchfahrt. Eine direkte Auswirkung auf unsere Kundenfrequenz kann ich allerdings nicht erkennen. Wir haben überwiegend sogenannte Zielkundschaft, bei der es nicht so sehr auf den Standort des Möbelgeschäftes ankommt.“

Günter Dick, Möbel Dick, Lauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

„Wir haben in der Frage der Entwicklung der Kundenfrequenz eine mehrschichtige Gemengelage, zum Beispiel die Umfahrung, die 2G-Reglung in der Coronapandemie, oder der zunehmende Trend im Online-Handel, sodass sich Änderungen im Kaufverhalten nicht eindeutig auf eine einzelne Ursache zurückführen lassen. Insgesamt sehe ich die Eröffnung der Umfahrung als sehr positiv an, da mit der Reduzierung des Verkehrsaufkommens eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität der Anwohner verbunden ist.“

Fritz Schreiner, Autohaus Tiefert, Unterlauchringen: „Schon nach den ersten sechs Wochen der Eröffnung der Umfahrung bemerken wir eine deutliche Verringerung des Verkehrsaufkommens. Vor allem der LKW-Verkehr hat in besonderem Maße nachgelassen. Zum Glück macht sich das in unserer Kundenfrequenz nicht nachteilig bemerkbar. Wir haben doch den größeren Anteil von sogenannter Zielkundschaft, die unser Autohaus findet, auch wenn eine Umfahrung vorhanden ist.“

Fritz Schreiner, Autohaus Tiefert, Lauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

„Der Anteil Kunden, die sich anlässlich einer Vorbeifahrt unsere Ausstellungsfahrzeuge anschauen, ist vergleichsweise gering und hat sich nach unserer Einschätzung nicht merkbar reduziert. Die Eröffnung der Umfahrung sehe ich insgesamt positiv, da die Entlastung der Ortsdurchfahrt auch einen deutlichen Beitrag für eine bessere Umwelt beinhaltet, auch wenn vielleicht insgesamt wirtschaftliche Nachteile in Kauf genommen werden müssen.“

Thomas Bauer, Pressesprecher OMV Deutschland/OMV-Tankstelle Unterlauchringen: „Änderungen in der Verkehrsführung wie beispielsweise durch die Umgehungsstraße in Lauchringen haben auf Gewerbebetriebe mit einem dynamischen Kundenstamm immer Auswirkungen. An der genannten Tankstelle können wir bis dato keine signifikanten Veränderungen erkennen.“

Thomas Bauer, Pressesprecher OMV Deutschland. | Bild: OMV Deutschland

„So kommt der ein oder andere Durchreisende jetzt nicht mehr direkt an unserer Station vorbei. Die Stammkunden sind aber der Station dank des guten und freundlichen Service von Herrn Fleischer und seinem Team in Verbindung mit dem breiten Sortiments­angebot an Kraftstoffen, Shop-Produkten und Dienstleistungen in Top-Qualität treu geblieben.“