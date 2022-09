von Alfred Scheuble

Eine musikalische Exclusiv-Reise durch neun der einst über 200 Hanse-Städte erlebten etwa 70 Konzertbesucher in der Versöhnungskirche Waldshut. Das außergewöhnliche Konzert für Orgel und Viola stieß bei den aufmerksamen und sichtlich beeindruckten Zuhörern auf sehr gute Resonanz. Die Kombination aus der warm und weich klingenden Viola, wundervoll gespielt von Semjon Kalinowsky, und mit Bezirkskantor Matthias Flierl an der Marc-Garnier-Orgel, bot vielfältige, überraschende Klangfarben.

Unter dem Titel „The Spirit of Hanse“ kam Musik aus der Blütezeit der nordischen Hansestädte, also Musik aus der Zeit des Früh-Barock, zur Aufführung. Dabei waren sowohl Werke bekannter Komponisten Dieterich Buxtehude, Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann zu hören wie auch weniger häufig gespielte Musik von Johan Severin Svendsen oder Jean Baptiste Loillet.

Waldshut-Tiengen Rückblick in die Geschichte: So hat sich die Gastronomie in Gurtweil im Wandel der Zeit verändert Das könnte Sie auch interessieren

Faszinierende musikalische Reise

Das abwechslungsreiche Programm enthielt wahre originale Raritäten aus Barock und Romantik und bewirkte somit eine faszinierende musikalische Reise, die den legendären hanseatischen Geist – The Spirit of Hanse – aufleben ließ. Die ungewöhnliche instrumentale Besetzung mit dem in der Ukraine geborenen Semjon Kalinowsky aus Lübeck an der Viola und das kongeniale, einfühlsame Zusammenspiel mit Matthias Flierl an der Marc-Garnier-Orgel bewirkte ein unvergessliches Klangerlebnis für die Zuhörer. Wertschätzender Beifall würdigte die überzeugende Leistung der beiden Musikkünstler.