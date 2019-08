von Peter Rosa

Der Gemeinderat Lauchringen hat die Einstellung eines Klimaschutzmanagers beschlossen. Mit 14 Ja-, zwei Neinstimmen und einer Enthaltung war die Grundsatzentscheidung zur Schaffung der neuen Stelle in der Verwaltung nach kurzer Diskussion beschlossene Sache.

Was ist ein Klimaschutzmanager?

Zuvor berichtete Maximilian Rüttinger, seit 2016 Klimaschutzmanager in der Gemeinde Murg, von seiner Arbeit. Grundlegendes Konzept sei die übergeordnete kommunale Planung aus dem Blickwinkel des Klimaschutzes, mit dem Ziel, Wissen zentral zu organisieren. Andere Stellen würden hierdurch entlastet. Arbeitsbereiche seien zum Beispiel Energieeinsparung innerhalb von kommunalen Liegenschaften, wie die Umstellung auf LED-Beleuchtung, die Nutzung nachhaltiger Produkte oder schlicht, Büro-Computer nach Feierabend herunterzufahren, statt sie über Nacht laufen zu lassen. Hinzu komme die Kommunikation mit Mitarbeitern, Amtsleitern und der Öffentlichkeit sowie Bereiche wie Mobilität und Bürgeraktivitäten.

Was gehört zu den Aufgaben eines Klimaschutzmanagers?

Zu den Aufgaben eines Klimaschutzmanagers gehören die Koordination kommunaler Aktivitäten und die Planung und Durchführung oder Begleitung von Projekten zum Klimaschutz. Ein Klimaschutzmanager sorgt zudem für die Umsetzung internationalen Abkommen und Vereinbarungen rund um den Klimaschutz auf regionaler Ebene. Eine spezielle Ausbildung für den Beruf gibt es nicht. Viele Klimaschutzmanager besitzen einen Studienabschluss in naturwissenschaftlichen Fächern oder der Öffentlichkeitsarbeit.

Wie sieht es mit Fördermitteln aus?

Ziel sei darüber hinaus die Ausschöpfung von Fördermitteln. Hierdurch sei es Rüttinger zufolge in Murg gelungen, seine Stelle unter dem Strich komplett kostenneutral zu gestalten. „Momentan gibt es noch viel Geld“, so Rüttinger. Darüber hinaus sei er Anlaufstelle für ehrenamtliche Klimaschutzaktionen der Bevölkerung sowie als Berater von Privatpersonen tätig. Er habe zwar nicht für alles eine Antwort, er wisse aber, wo er Informationen finden und an welche Ansprechpartner er vermitteln kann, so Rüttinger. Der 35-jährige gebürtige Thüringer hat Management nachhaltiger Technologien studiert. Seine Stelle wird während der ersten drei Jahre vom Projektträger Jülich zu 65 Prozent bezuschusst. Projektträger Jülich (PtJ) setzt als Teil des Forschungszentrums Jülich im Auftrag der Europäischen Kommission sowie des Bundes- und der Landesministerien Förder- und Innovationsprogramme um.

Wie wurde die Entscheidung diskutiert?

Gemeinderat Karl Stärk (CDU) warnte vor voreiligen Entscheidungen, die er teilweise als Aufgabe der Bundespolitik sehe. Er kritisierte sich häufig ändernde und undurchsichtige Gesetzgebung im Bereich Klima und Energie. Kritisch äußerte sich auch Gemeinderat Sven Dorn (SPD). Er wünschte sich mehr Informationen zu den Aufgabenbereichen, den Kosten einer solchen Stelle und der Position der Bundespolitik. Bürgermeister Schäuble: „Wenn wir nicht lokal beginnen, brauchen wir nicht auf die Bundespolitik zu warten. Wir leben in unserer Umgebung. Wir gestalten unsere Umgebung.“ Die Einstellung sei Überzeugungssache, aufgehangen am Herzblut. Er wolle ein klares Zeichen setzen und einen politischen Auftrag an die Gemeinde erteilen. Wie die Stelle ausgeschrieben wird, solle anschließend diskutiert werden. Positiv äußerten sich Philipp Schmidt-Wellenburg (SPD) und Hermann Pfau (CDU). Der Begriff Herzblut habe ihn von einer notwendigen Vorbildfunktion überzeugt.

Eine solche Runde könnte es bald auch in Lauchringen geben: Der Murger Klimaschutzmanager Maximilian Rüttinger (links) gibt Auskunft über das Elektroauto der Gemeinde, nach rechts Anselm Laube und die Bürgerbusfahrer Wolfgang Jenne und Josef Mutter. | Bild: Michael Gottstein