Lauchringen – Seit 20 Jahren ist die Firma Hochrhein Computer in der Region für Unternehmen wie für Privatpersonen ein professioneller und zuverlässiger Partner bei allen Fragen rund um die IT. Ob Einrichtung, Wartung, Reparatur oder Betreuung von Computer, EDV-Anlagen und Netzwerken – der PC-Spezialist Ahmet Bostancioglu bietet nicht nur die passende Hard- und Software, sondern betreut seine Kunden bei allen technischen Problem zeitnah und lösungsorientiert. Auch bei Fragen rund um das technische Equipment wie Telefonanlagen, Smartphones oder Tablets leistet der Profi kompetente Unterstützung. „Ich biete meinen Kunden eine Rundum-Betreuung und den kompletten Service aus einer Hand“, erklärt der 42- jährige IT-Profi, der seinen Firmenstandort im vergangenen Jahr von Grafenhausen nach Lauchringen verlegt hat. Zum Kundenstamm von Hochrhein Computer gehören zahlreiche klein- und mittelständische Betriebe bis mit bis zu 100 Arbeitsplätzen, Freiberufler und auch Privatpersonen. In den vergangenen Jahren sind Arzt- und Zahnarztpraxen zu einem Schwerpunkt des Unternehmens gewachsen. „Medizinische Daten sind besonders sensibel und verlangen nach einem ausgereiften PC- und Sicherheitssystem“, erklärt der erfahrene IT-Spezialist. „Mit unserer ausgefeilten Praxis Management Software können wir unsere Kunden technisch perfekt versorgen.“ Ahmet Bostancioglu bietet aber auch unkomplizierte Lösungen für Kleinunternehmen, die eine einfache, anwenderfreundliche und kostengünstige Technik wünschen. „Wir gehen individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden ein und können die technische Ausstattung quasi maßgeschneidert anpassen“, verspricht Ahmet Bostancioglu. Seine Kunden schätzen diesen persönlichen und vertrauensvollen Kontakt, den zuverlässigen Service und das faire Preis-Leistungs-Verhältnis. Ausstattung und Systembetreuung sind aber nur ein Teil des umfassenden Angebotes der Firma Hochrhein Computer. Wer seine Technik regelmäßig warten lassen möchte ist bei Ahmet Bostancioglu und seinem Team aus vier kompetenten Technikern ebenfalls in erfahrenen Händen. Umfassenden Service und schnelle Hilfe bei technischen Problemen schätzen nicht nur Unternehmen und Freiberufler, sondern auch Privatpersonen, die in der Querstraße 11 in Lauchringen oder über die Hotline einen freundlichen und kompetenten Ansprechpartner finden. Von der Fehlerdiagnose über die Beschaffung der passenden Technik, bis hin zur Einrichtung neuer Geräte bietet Hochrhein Computer dort Unterstützung bei allen technischen Problemen. Nachhaltigkeit ist bei der Firma Hochrhein Computer nicht nur ein Slogan, sie wird tatsächlich in allen Bereichen des Unternehmens gelebt. „Nicht immer braucht es für effizientes Arbeiten eine komplett neue Anlage. Wir beraten den Kunden gerne und rüsten bei Bedarf die bereits vorhandene technische Ausstattung mit passender Ausrüstung auf.“ Defekte Technik wird in der hauseigenen Werkstatt repariert und gebrauchte, aber noch gut erhaltene Laptops, Computer, MacBook und Tablets werden generalüberholt und mit zweijähriger Garantie wieder verkauft. Nachhaltig präsentiert sich auch das Partnernetzwerk, in dem Ahmet Bostancioglu agiert. Dank der Zusammenarbeit mit drei weiteren Fachfirmen an unterschiedlichen Standorten wird den Kunden im gesamten Drei-Länder-Eck ein großes Netzwerk mit geballtem Know-how geboten, welches stets auch einen persönlichen Ansprechpartner in der Nähe garantiert. Von Neustadt bis Jestetten/Stühlingen und im Westen bis nach Lörrach reicht der Service. „Viele Probleme lassen sich heute über Fernwartung lösen, doch wenn es einen Techniker vor Ort verlangt, sind wir dank unserem Partnernetzwerk auf kurzen Wegen und damit auch umweltschonend beim Kunden.“

Idealer Standort mit kurzen Wegen zu den Kunden

Lauchringen (sho) Vor 20 Jahren gründete Ahmet Bostancioglu in seiner Heimat Grafenhausen-Mettenberg die Firma Hochrhein Computer. Der damals erst 22-Jährige brachte für sein junges Alter bereits beträchtliche Erfahrungen in sein junges Unternehmen ein. Nach seiner schulischen Ausbildung zum Informations- und Kommunikationstechniker in Freiburg/Emmendingen hat er bei der Firma Rühle in Grafenhausen als Leiter der EDV-Abteilung wertvolle Erfahrung gesammelt. „In diesen Jahren in leitender Position habe ich viel gelernt“, ist Ahmet Bostancioglu heute dankbar. Seine Arbeit gefiel ihm sehr und er hatte eigentlich gar nicht den Wunsch ein eigenes Gewerbe zu gründen. Eine Freundin war es, die ihn 2002 dazu motivierte „Der Bedarf an PC-Profis war einfach sehr groß und wir haben gemeinsam ein Kleingewerbe gegründet und nebenberuflich Unterstützung bei PC-Einrichtung oder EDV-Problemen angeboten“, erinnert sich Ahmet Bostancioglu zurück. Das Gewerbe lief gut, so gut, dass es nebenberuflich bald nicht mehr zu stemmen war. Ahmet Bostancioglu musste eine Entscheidung treffen und wagte mutig den Schritt in die Selbstständigkeit, während die Geschäftspartnerin ausstieg, um sich im Betrieb ihrer Eltern verstärkt einzubringen. Fünf Jahre später zog der IT-Fachmann mit seinem Unternehmen von Mettenberg nach Grafenhausen, wo er auch ein Fachgeschäft für Privatkunden eröffnete. Der persönliche Kontakt und die Zufriedenheit seiner Kunden war für Ahmet Bostancioglu stets der wichtigste Pfeiler seiner Firmenphilosophie. Durch Zuverlässigkeit, Kompetenz und einem überdurchschnittlichen Service hat er sich einen langjährigen Kundenstamm aufgebaut. „Ich bin immer bestrebt, meinen Kunden die beste Lösung und einen qualitativ erstklassigen Service zu einem fairen Preis anbieten zu können“, betont Ahmet Bostancioglu. Qualität beinhaltet für ihn auch persönliche Beratung und Verlässlichkeit. Tatkräftig unterstützt wird der dreifache Familienvater im Geschäft von seiner Ehefrau Esengül, die im Hintergrund wichtige Fäden zieht und außerdem für Buchhaltung und Terminverwaltung zuständig ist. „Lauchringen ist für uns ein idealer Standort, ein zentraler Punkt, von dem aus wir kurze Wege zu unseren Kunden im Landkreis haben.“ Ahmet Bostancioglu, Inhaber Hochrhein Computer

Kompetente Kundenberatung