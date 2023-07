Das traditionelle Blumenfest in Küssaberg-Rheinheim war im vergangenen Jahr ein wenig anders als gewohnt. Vor Corona wurde drei Tage lang gefeiert, jetzt dauert das Fest nur noch zwei Tage. 2022 waren die Gäste noch ein wenig unschlüssig und neugierig, in diesem Jahr hatten die Veranstalter, der Musikverein Rheinheim, alle Hände voll zu tun. Das Fest am Wochenende hat also gezeigt, dass sich die Neuausrichtung eingespielt hat. Das Blumenfest wird seit 1928 gefeiert, seit 1955 findet es im Bädle statt.

Der Blumenstand des Brückenchors Küssaberg ist jedes Mal eine Augenweide. Die Besucher kauften eifrig Lose gekauft. | Bild: Stefan Kurczynski

DJ Tileman aus Weizen läutete am Samstag mit dem „RhiiBums“ das Fest in gewohnter Weise ein. Die meist jugendlichen Gäste kamen voll auf ihre Kosten. Musik und Stimmung war bis spät in die Nacht geboten. Der leichte Regen hielt niemanden davon ab, zünftig das Glas zu heben und sich dem Rhythmus der Musik hinzugeben.

Dj Tileman aus Weizen heizte am Samstagabend den Gästen ordentlich bis in den frühen Morgen ein. | Bild: Kim Amann

Die Veranstalter Der Musikverein Rheinheim wurde 1890 gegründet. Nach einigen Schwierigkeiten im Ersten und Zweiten Weltkrieg hat er sich 1946 neu aufgestellt. Inzwischen hat der Verein 79 Passivmitglieder, 43 aktive Musiker und elf Jungmusiker in der Ausbildung. Von den 29 Ehrenmitglieder sind noch 18 aktiv. Geführt wird der Verein seit 2016 von der Klarinettistin Heike Mihailowitsch. Der Dirigent Ralf Hoffarth ist seit 2015 aktiv für den Verein dabei.

Sicherheit spielt besondere Rolle

Wovon die Gäste nichts mitbekamen: Dir für das Grillen eingeteilten Helfer wurden von Mathias Leute, Mitglied des Musikvereins Rheinheim, über die „Betriebsanweisung für Arbeiten in Festküchen“ informiert. Er erklärte den sicheren Umgang mit Grill, Fritteusen und allen heißen Sachen. Hintergrund ist ein Unfall am Dorffest in Dangstetten 2022, bei dem eine Frau und ein Kind nach dem Umgang mit Brennpaste schwere Brandverletzungen erlitten haben. Zudem haben Feuerwehr und Gemeinde Feuerlöscher und Löschdecken und weiteres Material zur Verfügung gestellt, damit im Falle eines Falles so wenig wie möglich passiert. Diese Einweisung soll es künftig bei jedem Fest in Küssaberg geben.

Das Speisen- und Getränkeangebot beim Blumenfest war reichhaltig, am Sonntag gab es neben Steaks und Würsten auch noch Braten und Spätzle.

Der Sonntag begann mit dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr. Anschließend eröffnete um 11 Uhr, zum Frühschoppen, der Musikverein Dogern. Mit einem bunten Potpourri begeisterten die Musiker das Publikum.

Der Musikverein Dogern sorgte gleich von Anfang an am Sonntag für Stimmung. | Bild: Stefan Kurczynski

Sie durften die Bühne ohne Zugabe nicht verlassen. Genauso erging es den Musikern der Musikgesellschaft Rekingen/Schweiz.

Die Schweizer Musiker waren nach den Aerobic Girls aus Reckingen unter der Leitung von Janina Wohlaib und Julia Binner an der Reihe. Auch für sie gab es viel Applaus vom Publikum.

Die Aerobic Girls aus Reckingen mit ihren Trainerinnen Julia Binner und Janina Wohlaib (hinten von links) dürfen auf keinem Fest fehlen. | Bild: Stefan Kurczynski

Den Abschluss bildete das Blasorchester Unterlauchringen, das ebenfalls seine unverwechselbare gute Musik präsentierte. Zu hören gab es an diesem Tag fast alles – von Rock, Pop, Unterhaltungsmusik und Polka.

Auch die Blumentombola des Brückenchores Rheinheim fand, wie immer, reißenden Absatz. Es waren nach kurzer Zeit keine Lose mehr erhältlich und die Blumen alle weg. Alle Helfer freuen sich schon auf das nächste Fest des MV Rheinheim.

Weitere Bilder vom Blumenfest finden Sie hier.