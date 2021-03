von Tina Prause

„Beweg dich, mach dich fit, bleib gesund“ ist das Motto des neuesten Projektes des Turnvereins Kadelburg. In gut einer Woche soll unter diesem Motto ein Bewegungsparcours zu sportlichen Aktivitäten entlang des Rheins zwischen Kadelburg und Rheinheim motivieren.

Auch für Spaziergänger

Seit fast einem Jahr ist auch der Kadelburger Turnverein gebunden an die geltenden Corona-Bedingungen und konnte gerade für die erwachsenen Mitglieder kaum etwas an sportlicher Betätigung anbieten. Mit dem Bewegungsparcours soll das nun anders werden. Der große Mehrwert an dem Projekt ist zudem, dass alle Spaziergänger entlang des Rheins ebenfalls von dem Parcours profitieren können.

„Meine Motivation war, dass sich die Leute wieder etwas mehr bewegen können“, resümiert Hannah Scheuble, Leiterin der Kiss-Kindersportschule des Turnvereins das vergangene Jahr. Durch die Mitgliedschaft im Schwäbischen Turnerbund ist die Sportlehrerin auf das Programm aufmerksam geworden und ein entsprechendes Konzept für den Turnverein erarbeitet.

Zehn Stationen

Beginnend am Rheinpavillon in Kadelburg sollen zehn Stationen entlang des Rheins nach Rheinheim führen. Entsprechende Schilder machen auf die jeweilige Station aufmerksam und erklären die Übungen. Diese gehen von Ausdauer über Kraft, Koordination bis hin zur Mobilisation, Schnelligkeit und final auch zum Gedächtnistraining. Die Kosten für die Schilder liegen bei rund 250 Euro und konnten zu einem großen Teil aus Spenden finanziert werden.

Da einige Schilder am Rheinufer einer Genehmigung des Regierungspräsidiums benötigten, unterstützte die Verwaltung organisatorisch. „Bürgermeister Manfred Weber hat sich eingesetzt, dass es schnell zu einer Entscheidung kommen konnte“, freut sich Mainell Asprion, Vorsitzende des Vereins, über die Unterstützung. Die Genehmigung für die aufgestellten Schilder gilt zunächst für zwei Jahre. Der Turnverein bittet alle Nutzer der Schilder um die Einhaltung der geltenden Abstandregeln.