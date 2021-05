von Tina Prause

Mit einer Gegenstimme hat der Gemeinderat Küssaberg entschieden, am Donnerstag, 3. Juni, das Freibad Reckingen zu öffnen. Die Verwaltung präsentierte dem Gremium ein Konzept, dass alle Vorgaben der Corona-Bäder-Verordnung beinhaltet. Prinzipiell war der Tenor des Gemeinderates für eine Öffnung des Familienbades. „Ich denke, wir sind das den Familien und Kindern schuldig, einen behüteten Bereich zum Schwimmen zu bieten“, äußerte sich etwa Rolf Küpfer (SPD).

Kritik

Der damit verbundene organisatorische und finanzielle Mehraufwand steht allerdings für ihn und für viele Mitglieder des Gremiums in keinem Verhältnis. Unter normalen Bedingungen schließt das Familienbad nach Abzug aller Einnahmen mit einem Defizit von rund 100.000 Euro. In diesem Jahr ist mit weiteren 40.000 Euro zu rechnen.

Die Auflagen Zutrittsbeschränkung Zutritt haben nur Personen, die vollständig geimpft sind, als genesen gelten (positiver Corona-Test ist zwischen 28 Tage und sechs Monate alt) oder beim Eintritt ins Bad den Nachweis eines negativen Tests vorlegen können (nicht älter als 24 Stunden). Einchecken per Luca-App Falls kein Smartphone vorhanden ist, bietet die Verwaltung als Alternative einen Anhänger an der Kasse. Mundschutz Im Eingangsbereich, in und um die sanitären Anlagen ist ein Mundschutz zu tragen. Auf der Liegewiese gelten die allgemeinen Abstandsregeln. Ein Mundschutz ist dort nicht Pflicht. Sperrung Es wird keinen Kiosk-Betrieb geben. Die Rutsche, die Tischtennisplatte und das Schachbrett sind gesperrt. Aufsicht Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben nur Zutritt in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person. Diese hat für die Einhaltung der Hygienevorschriften Sorge zu tragen. Obergrenze Im Becken des Kleinkindbereichs sind 15 Personen erlaubt, im Nichtschwimmerbecken 25 Personen und im Schwimmerbecken 34 Personen. Öffnungszeiten Donnerstag bis Dienstag von 10 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 20 Uhr, Mittwoch von 10 bis 15 Uhr, danach Nutzung durch die DLRG-Ortsgruppe.

Neben Bademeister Dirk Wunn werden sechs weitere Personen für die Organisation des Schwimmbadbetriebs sorgen. An Sonn- und Feiertagen wird die DLRG-Ortsgruppe Reckingen zusätzlich mit einer Person unterstützen. „Der Pool an Personal ist noch zu klein. So ist es schwer, die drei Monate zu überstehen“, erklärte Bürgermeister Manfred Weber dem Gemeinderat einen noch auszubauenden Punkt. Man hoffe, in den kommenden Tagen und Wochen weitere Personen für eine Mitarbeit gewinnen zu können.

Die Eintrittskarten

Eintrittskarten werden in dieser Saison ausschließlich per Dutzend-Karte verkauft. Am Dienstag, 1. Juni, von 8 bis 10 Uhr und am Mittwoch, 2. Juni, von 16 bis 18 Uhr im Foyer des Rathauses. Die nächsten Verkaufstage sind in zwei Wochen. 30 Einzelkarten und 60 Familienkarten stehen zur Verfügung. Pro Person kann nur eine Karte gekauft werden.