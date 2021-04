von Stefan Kurczynski

Der Unterricht und die Prüfung haben dieses Mal nur über das Internet stattgefunden, dennoch haben es wieder drei Zöglinge des Musikvereins Kadelburg geschafft, das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze oder Silber zu erlangen. In den Osterferien hatten die drei Jungmusiker Leonie Preis, Klara Küpfer und Nicolas Meents an den Online-Kursen des Blasmusikverbands Hochrhein teilgenommen und mit Erfolg die Prüfungen in Theorie und Praxis für die Jungmusikerleistungsabzeichen abgelegt.

Die Musiker

Leonie spielt Querflöte und hat das bronzene Abzeichen mit Erfolg bestanden. Klara spielt ebenfalls Querflöte und hat das silberne Leistungsabzeichen abgelegt. Beide wurden von der Ausbilderin für Querflöte, Yvonne Würth, vorbereitet. Nicolas spielt Oboe, hat das bronzene Abzeichen bestanden und nimmt Unterricht an der Musikschule Südschwarzwald.

Alles per Zoom und Skype

Im vergangenen Jahr waren die Vorbereitungen schon nicht einfach, da viel Unterricht über die Plattformen Skype und Zoom gegeben wurde. Dieses Jahr mussten aufgrund der Pandemie sogar die Prüfungen im Internet stattfinden, was eine zusätzliche Herausforderung für Jungmusiker und Organisatoren darstellte. Normalerweise wären die Jungmusiker gemeinsam eine Woche in Steinabad gewesen und hätten sich dort intensiv auf die Abzeichen vorbereitet. Der Musikverein Kadelburg gratuliert den drei Jungmusikern zu ihrem Erfolg in dieser schwierigen Zeit und hofft, bald wieder gemeinsam musizieren zu können.