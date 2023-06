Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Einblicke in die Sektproduktion gibt Maximilian Wagner 17 Lesern bei „SÜDKURIER öffnet Türen“ in der Sektmanufaktur Heinz Wagner. Bis auf den Anbau erfolgen alle Schritte in St. Blasien.

Bild: Völk, Melanie Im Flaschenhals lagert die Hefe. Diese wird dann durch Einfrieren entfernt. Bild: Völk, Melanie Der Wein lagert in Holz- und Stahlfässern. Bild: Völk, Melanie Der Wein lagert in Holz- und Stahlfässern. Bild: Völk, Melanie Der Wein lagert in Holzfässern und Stahlfässern. Bild: Völk, Melanie Maximilian Wagner zeigt beim SÜDKURIER öffnet Türen in der Sektmanufaktur, wie in St. Blasien von B bis Z Sekt hergestellt wird. Bild: Völk, Melanie Der Sekt aus St. Blasien reift 30 Monate in der Flasche. Bild: Völk, Melanie Der Sekt in der Sektmanufaktur Heinz Wagner in St. Blasien lagert 30 Monate auf der Hefe. Dafür werden die Flaschen täglich morgens und abends gedreht. Bild: Völk, Melanie Der Sekt aus St. Blasien wird hauptsächlich an die Gastronomie ausgeliefert, darunter auch Sterne-Restaurants. Bild: Völk, Melanie Auf der Suche nach der Hefe: Maximilian Wagner zeigt, wie der Sekt auf der Hefe lagert. Bild: Völk, Melanie Wie Sekt in der traditionellen Flschengärung entsteht, erfuhren die SÜDKURIER-Leser in der Sektmanufaktur Heinz Wagner in St. Blasien. Bild: Völk, Melanie Der Sekt aus St. Blasien wird mit traditioneller Flaschengährung hergestellt. Hier lagert der Sekt auf der Hefe. Bild: Völk, Melanie Ein großer Stahltank in der Lagerhalle der Sektmanufaktur. Bild: Völk, Melanie Maximilian Wagner zeigt, wie die Hefe von Hand aus der Flasche entfernt wird. Bild: Völk, Melanie Wer genau hinsieht, sieht am Boden des Eimers die Hefe, die eben von der Flasche getrennt wurde. Bild: Völk, Melanie Im Flaschenhals hat sich die Hefe abgesetzt. Bild: Völk, Melanie Maximilian Wagner schenkt Sekt aus einer Flasche ein, aus der eben die Hefe entfernt wurde. Rechts SÜDKURIER-Redakteurin Susann-Duygu-D‘Souza. Bild: Völk, Melanie Im Flaschenhals lagert die Hefe. Diese wird dann durch Einfrieren entfernt. Bild: Völk, Melanie Im Flaschenhals lagert die Hefe. Diese wird dann durch Einfrieren entfernt. Bild: Völk, Melanie Dieser Sekt stammt aus einer Flasche, aus der eben die Hefe entfernt wurde. Bild: Völk, Melanie Mit Hilfe dieser Maschine erhalten die Flaschen ihren Korken. Bild: Völk, Melanie Bild: Völk, Melanie Maximilian Wagner schenkt den Jahrgang 2019 zum Probieren ein. Bild: Völk, Melanie Maximilian Wagner erklärt, wie die Flaschen mit dem Etikett bedruckt werden. Mit einer solchen Maschine werden auch die Ziffernblätter der Rolexuhren bedruckt. Bild: Völk, Melanie Die Sektflaschen haben kein Papieretikett. Bedruckt werden sie mit dieser Maschine. Bild: Völk, Melanie Leserin Rosi Fehrenbacher lässt sich erklären, wie die Flaschen bedruckt werden. Bild: Völk, Melanie Gerne noch ein Schluck: Die SÜKDURIER-Leser probieren den Jahrgang 2019 aus St. Blasien. Bild: Völk, Melanie 17 Leser erhielten bei „SÜDKURIER öffnet Türen“ in der Sektmanufaktur Heinz Wagner exklusive Einblicke in die Sektherstellung (unten, von links): Inhaber Maximilian Wagner, Veronika Ebner, Rosi Fehrenbacher, Christine Erlemann, Martina Baumgartner, Theresa Baumgartner, Karin Baumgartner, Iris Blümling, Holger Friebe und Martina Palmer. Hintehn, von links: Karoline Friebe, Sonja Knapp, Saphira Knapp, Marion Süßlin, Bernd Müller, Rolf Baumgartber, Joachim Georgii, Eva Georgii und SÜDKURIER-Redakteurin Susann Duygu-D‘Souza. Bild: Melanie Völk