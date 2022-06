Der Waldbaden-Kurs

Der Waldbaden-Kurs wurde veranstaltet vom Bildungszentrum Waldshut. Ein weiterer Kurs findet am Freitag, 8. Juli, von 17 bis 19 Uhr, im Wald bei Ibach (Anfahrt in eigener Verantwortung) statt. Das Waldbaden kommt aus Japan, wo es Shinrin-yoku heißt. Seine Erholungswirkung ist dort laut Ankündigung seit vielen Jahren bekannt, und es wird sogar von Ärzten verschrieben. Die Teilnahmegebühren betragen 25 Euro. Anmeldung im Internet ( www.bildungszentrum-waldshut.de ). Weitere Infos per E-Mail (info@bildungszentrum-waldshut.de) oder per Telefon (07751/831 45 00).