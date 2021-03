von sk

Obwohl die Notbremse im Kreis Waldshut gezogen wird, weil die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt, dürfen sich weiterhin fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Die Landesverordnung wurde geändert. Am Wochenende wurden dem Gesundheitsamt des Kreises 42 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand Sonntag, 15 Uhr). Es gibt 336 Infizierte. Bislang sind 200 Menschen an oder mit Corona gestorben, teilt das Landratsamt mit. Auch im Kreis Waldshut setzt sich die britische Mutation durch. In der vergangenen Woche wurden bei 65,1 Prozent aller Neuinfektionen eine Mutation festgestellt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 133,9 (Freitag: 140,9).