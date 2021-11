von sk

Theo Scheffler erblickte am 13. November als 2000. Geburt in diesem Jahr das Licht der Welt. Darüber informiert das Krankenhaus in einer Mitteilung.

Theo hatte es besonders eilig

„Diesmal hat es gerade einmal sechs Stunden zwischen Klinikaufnahme und Geburt gedauert“, beschrieb Mutter Tamara Scheffler (25) aus Schopfheim die Geburt ihres zweiten Kindes, die deutlich kürzer verlief als die von Schwester Mathilda vor eineinhalb Jahren. Die eigentliche Entbindung selbst dauerte dann nur schnelle 2,5 Stunden, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei war Theo mit 3630 Gramm bei 50 Zentimeter Körperlänge ein gehöriges Stück schwerer als seine Schwester (3020 Gramm) im Vorjahr.

Petra Betting (Leitende Hebamme, rechts) und Michael Bohlmann (Chefarzt der Gynäkologie & Geburtshilfe, links) gratuliert den stolzen Eltern Tamara und Tom Scheffler zur Geburt ihres Sohnes Theo. | Bild: St. Elisabethen-Krankenhaus Lörrach

Stellvertretend für alle Eltern, die 2021 im „Eli“ ihr Kind zur Welt brachten, gratulierten Petra Betting (Leitende Hebamme) und Michael Bohlmann (Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe) den stolzen Eltern Tamara und Tom Scheffler zur Geburt ihres Sohnes.

Hochrhein „Wir müssen jetzt mehr Betten freihalten“: Kliniken am Hochrhein bereiten sich auf dramatische Corona-Lage vor Das könnte Sie auch interessieren

„Wir freuen uns sehr über die hohe Akzeptanz unserer Geburtshilfe in der Bevölkerung“, wird Bohlmann in der Mitteilung zitiert. Im Lörracher Perinatalzentrum werden unauffällige Verläufe und Risikoschwangere von einem Team von Hebammen, speziell weitergebildeten Geburtshelfern und Experten der Kinderklinik betreut.