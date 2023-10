Mit der Immatrikulationsfeier am kommenden Dienstag, 17. Oktober, feiert das „Institut für Gesundheit“ in Waldshut den Start in sein erstes Wintersemester. Gut 70 Studenten aus Waldshut werden dann in sechs verschiedenen Fachrichtungen ihr Studium beginnen.

Doch was bietet das Institut für Gesundheit der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) an den beiden Standorten Bad Säckingen und Waldshut als Präsenz- oder begleitete Fernstudiengänge an? Inga Hörttrich von der FHM sowie die Pressesprecherin des Landratsamtes Waldshut, Susanna Heim, geben Antworten.

Infos zur Fachhochschule Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Waldshut ist im Studienzentrum, Bismarckstraße 15, untergebracht. Wer sich über das Studium informieren möchte, kann dies über die Studienberatung tun. Kontakt per E-Mail ( waldshut@fh-mittelstand.de ) oder telefonisch (07751 3069441 und 07751 3069443). Wer den Campus kennenlernen will: Der nächste Infotag am Campus findet am 7. November um 16.30 Uhr statt. Die FHM ist auch regelmäßig auf den Berufsbildungsmessen im Kreis Waldshut und Kreis Lörrach vertreten.

Was ist die Fachhochschule des Mittelstands

Das Institut für Gesundheit ist eine Außenstelle der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld (FHM) an den Studienorten Bad Säckingen und Waldshut. Sie ist die einzige Hochschule mit einer hochschulrechtlich genehmigten Außenstelle/Standort im Landkreis Waldshut, erklärt Susanna Heim, Pressesprecherin des Landratsamtes auf Nachfrage.

„Es gibt natürlich Studierende aus dem Landkreis, die täglich zu Hochschulen im Umfeld pendeln, wie die Duale Hochschule Lörrach, Villingen-Schwenningen, die Uni Konstanz, oder in die Schweiz. Einzelne haben sich sicherlich auch bei Fern-Unis eingeschrieben und studieren online. Im Landkreis bietet die FHM an den beiden Standorten Bad Säckingen und Waldshut Präsenz- und begleitete Fernstudiengänge an.“

Ein Blick in den Vorlesungssaal des Instituts für Gesundheit der FHM Waldshut. | Bild: FHM Waldshut

Was kann man an der FHM in Waldshut studieren

Mit der ersten Immatrikulation am kommenden Dienstag starten sechs Studiengänge: Der Bachelor of Science (B.Sc.) Pflege & Management, berufsbegleitend im verkürzten Top-Up-Modell. Hier werden entsprechende Ausbildungserfahrungen auf die Studienzeit angerechnet.

Dann gibt es den Bachelor of Art (B.A.) Betriebswirtschaftslehre, berufsbegleitend im Online-Live-Studium und ebenfalls im verkürzten Top-Up-Modell.

Weiter den Bachelor of Art Sozialpädagogik & Management, berufsbegleitend in Kooperation mit der Justus von Liebig Schule.

Der Bachelor of Art Soziale Arbeit & Management bietet duales Studium in Kooperation mit dem Caritasverband Hochrhein, dem SKM Waldshut, der Gesellschaft für Familienhilfe und Christiani.

Schließlich bieten der Bachelor of Science Ergotherapie sowie der Bachelor of Science Physiotherapie ein Duales Studium in Kooperation mit der Akademie für Gesundheitsfachberufe.

Sind weitere Studiengänge geplant?

Zusätzlich zu den oben genannten Studiengängen sollen ab Oktober 2024 angeboten werden: Bachelor of Science Rescue Management, Bachelor of Science Psychologie im Vollzeitstudium, Bachelor of Science Physician Assistance und unter Vorbehalt der Bachelor of Science Wirtschaftsingenieur.

Wie viele Studenten haben sich zum Wintersemester beworben?

Es starten im Oktober gut 70 Studierende aus Waldshut in den genannten sechs Studiengängen.

Die Studi-Lounge. | Bild: FHM Waldshut

Woher kommen die Studenten?

Die Studierenden kommen in diesem Studienjahr alle aus der Region, es gab aber bereits einige Anfragen auch von außerhalb. Das Angebot muss sicherlich erst noch bekannter werden, da sind wir aber durch unsere Erfahrungen an anderen FHM-Standorten sehr zuversichtlich.

Wie sieht das Studium konkret aus?

Vorlesungen finden sowohl vor Ort als auch online statt. Das kommt immer auf den Studiengang an. Pflege & Management und Soziale Arbeit & Management finden zum Beispiel hauptsächlich in Präsenz am Campus statt, haben aber trotzdem auch Online-Anteile.

Die startenden Studiengänge finden berufsbegleitend in Teilzeit, dual oder im Virtuellen Live-Studium statt, es gibt aber im Angebot der FHM auch Vollzeitstudiengänge und Fernstudiengänge. Die FHM richtet sich immer nach der Nachfrage vor Ort und kann mit den passenden Studienformen für die jeweiligen nachgefragten Programm reagieren. Wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr auch ein Vollzeitstudiengang startet.

Gibt es Studiengänge, die beliebter sind als andere?

Alle Studiengänge, die jetzt starten, sind beliebt. Der B.Sc. Psychologie im Vollzeitstudium konnte fast gestartet werden, leider wurde die Mindestteilnehmerzahl ganz knapp nicht erreicht. Hier gehen wir aufgrund der Nachfrage aber davon aus, dass dieser Studiengang im nächsten Jahr starten wird.

Wie sieht es mit Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten aus?

„Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen im Landkreis im Rahmen der Dualen Ausbildungen in Zusammenarbeit zwischen Handwerk, Handel, Industriebetrieben, Kammern sowie den Beruflichen Schulen in Trägerschaft des Landkreises“, erklärt die Pressesprecherin des Landratsamtes, Susanna Heim. „Daneben bieten die Beruflichen Schulen schulische Bildungsabschlüsse auf allen Niveaus sowie berufsqualifizierende Abschlüsse an.“

„Zusätzliche Angebote bestehen an der Bildungsakademie Waldshut der Handwerkskammer Konstanz. Dort wird auch im Rahmen einer Bildungspartnerschaft der Handwerkskammer Konstanz mit der SBA | Management School der Steinbeis Hochschule ein Studiengang Bachelor of Arts Business Administration angeboten“, führt Susanna Heim abschließend aus.