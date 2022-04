von Tina Prause

Wie feiert man eigentlich in der Ukraine Ostern? Nicht wenige haben sich während der Vorbereitungen auf die Feiertage mit dieser Frage befasst. Die seit Kurzem in Küssaberg lebende Olena Vasalatii hat sich mit uns über die Bräuche ihrer Heimat unterhalten und uns ein traditionelles Rezept verraten. Denn tatsächlich gibt es einige Unterschiede zu unseren Traditionen, aber auch das eine oder andere Ritual, welches an unser Fest erinnert.

Der Termin

Während bei uns die meisten Osterkörbchen schon parat stehen und die Eier bunt gefärbt sind, wundert sich der eine oder andere vielleicht, dass unsere neuen ukrainischen Mitbürger aktuell noch sehr entspannt mit den Vorbereitungen für das Fest umgehen.

Das Osterfest in der Ukraine beginnt in diesem Jahr erst am 22. April mit dem sauberen Donnerstag. | Bild: Tina Prause

Der Grund hierfür ist nicht, dass die Feiertage in der Ukraine weniger wichtig genommen werden. Das Gegenteil ist eher der Fall. Vielmehr liegt es daran, dass sie nach ihrem Kalender noch etwas Zeit haben. In der Ukraine feiert man Ostern eine Woche später. Der Grund hierfür ist, dass die Kirchen ihr Jahr nach dem Julianischen Kalender planen, hingegen in Deutschland orientiert man sich nach dem gregorianischen Kalender.

Der Julianische Kalender Der in der Ukraine noch gebräuchliche Julianische Kalender wurde, wie der Name schon vermuten lässt, von Julius Caesar eingeführt. Zwischen dem Julianischen und dem Gregorianischen Kalender besteht eine Differenz von 13 Tagen. Da in der Ukraine Ostern ein beweglicher Feiertag ist, wird nicht, entsprechend der Differenz gefeiert. Oft findet das Osterfest entsprechend der Wochentage am Sonntag nach dem uns bekannten Termin statt.

Putzen und reinigen am sauberen Donnerstag

Ähnlich wie bei uns ist der Donnerstag auch in der Ukraine der letzte Arbeitstag vor den Feiertagen. Dieser Tag heißt in der Ukraine „Sauberer Donnerstag“. Die Menschen legen Wert darauf, ihr Haus zu putzen. Auch die eigene Reinigung wird zelebriert. „Viele Familien treffen sich am frühen Morgen und waschen sich gemeinsam“, erklärt Olena Vasalatii. Es gibt auch Gruppen, welche gemeinsam zu einem nah gelegenen Fluss gehen, um sich dort ihr Gesicht mit dem kalten Wasser zu waschen.

Striktes Fasten am Karfreitag

Strikt soll man sich in der Ukraine am Karfreitag an das Fasten halten. Es gibt nur wenige Speisen, die erlaubt sind. Fleisch ist strikt verboten. Auch auf die Beichte wird viel Wert gelegt.

Einige Familien beginnen an diesem Tag mit den Vorbereitungen traditioneller Speisen für den Ostersonntag. Osterlämmer, wie wir sie von vielen Kaffeetafeln kennen, sind in der Ukraine nicht üblich. Hier wird der sogenannte „Paska“ gebacken. „Viele Familien haben ein eigenes Rezept“, sagt Olena Vasalatii. Auch sie hat eine persönliche Variante des traditionellen Gebäcks.

Der Paska erinnert optisch etwas an den italienischen Panettone. Allerdings wird der ukrainische Osterkuchen nach dem Backen noch mit Zuckerguss oder einer Creme überzogen und dekoriert. Man bereitet einen Korb vor, in den alle Speisen, die man zubereitet hat, so wie beispielsweise der Paska, gelegt werden. Gegessen wird allerdings noch nichts.

Der Paska nach dem Rezept von Olena Vasalatii Die Zutaten 500 Milliliter Milch

6 Eier

1 Kilogramm Mehl

220 Gramm weiche Butter

2,5 Tassen Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

300 Gramm Rosinen

100 Gramm Hefe (Auf mehrfaches Nachfragen bestätigt Olena Vasaltii die für deutsche Gebäcke eher unüblich große Menge an Hefe).

„Panettone“-Papierformen Die Zubereitung 1. Die Rosinen werden in warmen Wasser eingeweicht. Dann wird die Milch leicht erwärmt. Hier soll die Hefe und die Hälfte des Zucker aufgelöst werden. Es kommt eine halbe Tasse Mehl hinzu. Alles zu einem Brei verrühren und circa 20 Minuten abgedeckt stehen lassen (das ist der Vorteig).

2. Die Eier werden getrennt. Das Eigelb soll mit dem restlichen Zucker aufgeschlagen werden, bis der Zucker sich gelöst hat. Das Eiweiß wird zu Eischnee geschlagen. Je nach Geschmack, kann eine Prise Muskat für einen etwas würzigen Geschmack hinzugegeben werden.

3. Jetzt werden die Rosinen abgegossen. Alle Zutaten kommen zusammen in eine Schüssel und werden verknetet. Wer mag, kann etwas Nüsse hinzugeben. Der Teil sollte langsam weich werden. Bei Bedarf kann noch etwas Mehl hinzugefügt werden. Jetzt muss der Teig eine Stunde ruhen.

4. Nach der Zeit wird der Teig nochmals geknetet und auf die Papierformen aufgeteilt. Bitte nur zur Hälfte füllen. Die Formen kommen in den nicht vorgeheizten Backofen bei 180 Grad. Bitte darauf achten, dass die Schalen nicht zu dicht nebeneinander stehen. Wer eine richtige Backform verwendet, sollte darauf achten, dass diese gut eingefettet ist. Die Backzeit variiert von der Größe des Paska – bitte beobachten.

5. Fertig gebacken, wird der Paska mit Zuckerguss übergossen oder etwas später mit einem Frosting. Er wird je nach Geschmack mit Zuckerstreusel, Blumen, oder einer anderen Dekoration verziert und am Ostersonntag mit der Familie oder Freunden geteilt und gegessen.

Viele Gottesdienste am Ostersamstag

Am Ostersamstag finden viele Gottesdienste statt. Die Familien füllen weiter ihre Körbe. Es gibt traditionelle Rezepte für einen Babka, der an unsere gefüllten Hefezöpfe erinnert oder Quarkaufläufe.

Gemeinsames Essen am Ostersonntag

Am Ostersonntag geht es dann, ähnlich wie bei uns, zur Morgenandacht in die Kirche. Die Körbe werden mitgenommen und in der Kirche gesegnet. Nach dem Gottesdienst gibt es an vielen Orten ein gemeinsames Essen, denn die Fastenzeit ist offiziell beendet. Die zubereiteten und gesegneten Speisen werden geteilt.

„Wir grüßen die Menschen mit den Worten „Christus ist auferstanden“ und bekommen als Antwort „Wahrhaft ist er auferstanden“, zählt Olena Vasalatii einen weiteren Unterschied zu unserem Osterfest auf. Das Suchen von Ostereiern oder Geschenken, wie in Deutschland üblich, kennen die Ukrainer übrigens nicht.

Der nasse Montag

Nicht überall in der Ukraine wird die sehr alte Tradition des „nassen Montag“ zelebriert. Junge Mädchen werden mit Wasser bespritzt, was eine Art Vorbereitung auf eine Hochzeit sein soll. Die Männer bekommen von den Frauen bemalte Ostereier geschenkt. In der Ukraine werden die Ostereier in Kraschanky und Pysanky unterschieden.

Kraschanky sind gefärbte und hart gekochte Eier. Pysanky hingegen, ist die bekanntere Form in der Ukraine. Hier sind die Eier ausgeblasen und die darauf gemalten Muster haben verschiedene Symboliken. Sie werden tendenziell nur mit farbigem Wachs bemalt.

Unser Gruß „Frohe Ostern“ heißt auf Ukrainisch übrigens „Se Weliko-dnem“.

