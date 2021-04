Hochrhein vor 1 Stunde

Reaktion auf Geflügelpest in Deutschland: Kanton Aargau trifft vorbeugende Maßnahmen

Auf deutscher Seite des Hochrheins grassiert die Geflügelpest. Nun reagieren die Behörden in der Schweiz und ordnen Maßnahmen zum Schutz des Schweizer Geflügels in Grenznähe vor der Vogelgrippe an.