Die Selbsthilfegruppen

Die Selbsthilfegruppe von Daniel Boch und Joachim Gampp richtet sich an Erwachsene mit Depressionen oder Angsterkrankung, die Gruppe für den Erfahrungsaustausch Jugendlicher wird von Aaron Bastian geleitet. Beide Gruppen treffen sich jeweils zweimal monatlich in den Räumen der Caritas in Waldshut bzw. in St. Blasien. Kontaktaufnahme für Jugendliche ist per E-Mail an du-bist-nicht-alleine@mail.de oder auch per Whatsapp an 0151/53391565 möglich. Boch und Gampp sind per E-Mail an du-bist-nicht-alleine@web.de erreichbar.