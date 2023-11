Die Baustelle des Gesundheitscampus im ehemaligen Bad Säckinger Krankenhaus macht Fortschritte. Davon überzeugte sich am Mittwoch auch der Waldshuter Kreistag bei einem Rundgang über die riesige Baustelle. Schließlich gehört der Landkreis Waldshut mit knapp 13 Millionen Euro zu den größten Geldgebern des Projektes. Landrat Martin Kistler lobt die großen Baufortschritte. Im Januar sollen die ersten Ärzte im Campus einziehen.

Bauherrenvertreter Holger Amann begrüßt die Kreisräte am früheren Hintereingang des Spitals. Dies wird künftig der Haupteingang zum Campusgebäude mit großer Glasfront werden. | Bild: Sabrina Morenz

Wie seht der Kreistag zum Gesundheitscampus?

Die Stimmungslage im Kreistag zu dem Millionenprojekt ist nach wie vor durchwachsen. Zumindest war dies aus den Kommentaren während des Rundgangs zu entnehmen. Während die einen vom Baustand beeindruckt waren, schauten andere lieber auf unfertige Rohbau-Ecken. Gleichwohl scheint die ursprüngliche Skepsis zumindest vorsichtigem Optimismus zu weichen. CDU-Kreisrat Thomas Gehr fasst im Gespräch mit unserer Zeitung am Rande des Rundgangs die Atmosphäre wahrscheinlich treffend so zusammen: „Zurückhaltend wohlwollend“.

Holger Amann, Vertreter des Bauherrn, informiert die Waldshuter Kreisräte über den Bachstand des Gesundheitscampus in Bad Säckingen. | Bild: Sabrina Morenz

Teilweise sind schon die Tapezierer am Werk

Nach dem herben Rückschlag mit zeitweiligem Baustopp vor einem Jahr startete die Campus GmbH und die Baustelle im Dezember 2022 mit komplett neuem Führungspersonal. Nach Wiederaufnahme der Arbeiten hatte der Kreistag am 7. Dezember des letzten Jahres die Baustelle erstmals besichtigt. Es sei deutlich, dass die Baustelle weit vorangekommen sei, sagte Landrat Kistler. Immerhin: Bis zum Einzug im Ärztezentrum ist es ja auch nicht mehr lange hin. Im Januar wird das Orthopädische Zentrum Bad Säckingen und das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Bad Säckingen einziehen, erklärte Holger Amann den Kreisräten. Amann, eigentlich Geschäftsführer der Rheinfelder Firma Hery, hat als Bauherrenvertreter für die Stadt die Aufsicht und die Koordination der Baustelle übernommen. Angesichts des nahen Einzugstermines ist der Baustand im Erdgeschoss weit fortgeschritten. Hier wird teilweise schon tapeziert.

Dies wird die künftige Praxis des Orthopädischen Zentrums Bad Säckingen. Hier fehlt nicht mehr viel. Im Januar ist hier Einzug. | Bild: Sabrina Morenz

Der Gesundheitscampus Nach einigen Rückschlägen ist die Bad Säckinger Gesundheitscampus GmbH auf der Zielgeraden. Der Campus entsteht im ehemaligen Bad Säckinger Krankenhaus, das am 31. Dezember 2017 geschlossen wurde. Der Umbau liegt bei kalkulierten Kosten von 38 Millionen Euro. Gesellschafter ist die Stadt Bad Säckingen. Als Ärztezentrum soll der Campus die ambulante medizinische Versorgung der Region sicherstellen. Zudem wird er das Altenpflegeheim St. Marienhaus mir rund 100 Plätzen beherbergen.

Holger Amann erklärt Kreisräten einzelne Bauabschnitte. | Bild: Sabrina Morenz

Insgesamt werden 18.000 Quadratmeter saniert

Was die Baumannschaft innerhalb der letzten elf Monate geschafft hat, ist enorm. Amann nannte zur Einordnung für die Kreisräte einige Zahlen: Im Gesamten wird eine Nutzfläche von 18.000 Quadratmetern saniert. 90 Tonnen Asbest seien entfernt und entsorgt worden. In der Hauptsache betreffe dies Fassadenteile, die nun durch Fenster ersetzt wurden und die Innenräume heller machen. Zu den großen Herausforderungen zählt Ammann den Brandschutz. Hier sei der komplette Bau vom Stand der 80er Jahre auf heutige Anforderungen gehoben worden. Betroffen waren vielfach neuralgische Mauerdurchgänge für die Haustechnik. Amann: „Wir mussten rund 10.000 Löcher verschließen und 9000 neue bohren.“ Die Tiefgarage habe zudem außerplanmäßig abgedichtet werden müssen. „Aber die hebt jetzt wieder 50 Jahre“, so Amann.

Landrat Martin Kistler lobt den Baufortschritt auf dem Campus | Bild: Sabrina Morenz

Das Gebäude erhält eine moderne Dämmung, heiztechnisch ist es an das Bad Säckinger Nahwärmetz angeschlossen. Zum Abschluss des Rundganges sagte Landrat Martin Kistler: „Zur nächsten Besichtigung kommen wir erst wieder, wenn der Gesundheitscampus im Betrieb ist.“

Im Januar ziehen die Orthopäden und das MVZ ein

Die weitere Planung sieht folgendermaßen aus: Die Arbeiten im Erdgeschoss sind auf der Zielgeraden. Im Januar zieht das Orthopädische Zentrum (OZBS) und das MVZ ein. Zum OZBS gehören sieben Ärzte, zum MVZ fünf. Laut Fabio Jenisch Mitgeschäftsführer der Campus GmbH, seien zwei Praxiseinheiten noch frei, eine weitere sei reserviert. Unvermietet ist zudem die Apotheke. Es gebe drei Interessenten, so Jenisch, aber es sei noch nichts fix.

Im Ärztezentrum im EG wird bereits tapeziert. | Bild: Sabrina Morenz

Fest vermietet im Erdgeschoss seien hingegen die Räumlichkeiten für das Sanitätshaus Schneider/Sittler, das Labor Blessing, die ambulante Physiotherapiepraxis der Rehaklinik, die Podologiepraxis Müller sowie die Praxis für Hypnose von Kerstin Guhl. Ein großer Mieter ist zudem OM Catering Bad Säckingen im Untergeschoss. Diese festen Mieter werden ab Januar im Verlauf des ersten Quartals den Campus beziehen, so Jenisch.

Das Marienhaus wird im zweiten Quartal 2024 umziehen

Der größte Mieter wird bekanntlich das St. Marienhaus. Das Altenpflegeheim kann aufgrund der neuen rechtlichen Anforderungen der Heimbauverordnung nicht mehr in den beengten Verhältnissen am angestammten Standort bleiben. Das Marienhaus wird im Gesundheitscampus das erste und das zweite Oberschosse beziehen sowie die Hälfte des dritten OG. Hier sind auf dem Campus noch die größten Baustellen. Allerdings werde die Sanierung der Obergeschosse bis ins zweite Quartal des kommenden Jahres ebenfalls abgeschlossen sein, ist sich Amann sicher. Denn dann will das Marienhaus umziehen.