In den vergangenen Monaten wurden in der Region Waldshut zahlreiche Unternehmen, private Kunden und Kommunen erneut mit Krediten der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) unterstützt. Das geht aus einem Schreiben der KfW an den Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner hervor, worüber der Abgeordnete in einer Mitteilung informiert. Insgesamt seien demnach seit Anfang des Jahres bis 30. Juni 2021 rund 87,9 Millionen Euro in 1.870 Projekte geflossen.

Die KfW-Hilfskredite seien im Rahmen, aber auch trotz der Corona-Krise ausbezahlt worden, so Schreiner. Konkret seien Projekte aus den Bereichen Innovation, Unternehmensinvestitionen, Gründung, Umwelt und Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und erneuerbare Energien für Unternehmen, Kommunen und Privatkunden, Wohnen und Leben sowie Öffentliche Infrastruktur bewilligt worden.

„Die Folgen der Pandemie sind auch im Jahr 2021 deutlich spürbar und werden uns noch eine Zeitlang beschäftigen. Es ist gut, dass Förderzusagen, Zuschüsse, Corona-Hilfsgelder und Kredite gerade, aber auch trotz der Pandemie von Unternehmen, Privatkunden und Kommunen im Landkreis Waldshut in Anspruch genommen werden können“, wird Schreiner in der Mitteilung zitiert. Besonders erfreut zeigte sich der Abgeordnete, dass gerade Programme im Bereich Nachhaltigkeit, wie beispielsweise Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz und für die private Ladeinfrastruktur, großen Anklang finden. Schreiner: „Klimaschutz wird vor Ort konkret.“