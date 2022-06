Die Unwetterwarnung

Der Deutsche Wetterdienst warnt bis Freitag, 1. Juli, 4 Uhr, vor Gewitter im Südwesten „mit Starkregen bis 25 l/qm in einer Stunde, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen um 70 km/h. Am Abend und in der Nacht zu Freitag verbreitet Gewitter, zum Teil auch mit extrem heftigem Starkregen bis 50 l/qm in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen bis 3 cm und schweren Sturmböen bis 95 km/h. In der Nacht zum Freitag auch unabhängig von Gewittern lokal Starkregen zwischen 20 und 35 l/qm innerhalb weniger Stunden.“