Trotz Ukraine-Krieg, Preisturbulenzen an den Energiemärkten und stark gestiegener Inflation – die Energiedienst Holding ist nach Auffassung ihrer Geschäftsleitung gut durch 2022 gekommen. „Energiedienst hat nachhaltig gut gewirtschaftet und seine gesellschaftlichen Aufgaben als zuverlässiger Energieproduzent und -versorger sowie als wichtiger Arbeitgeber in der Region erfüllt“, fasste Jörg Reichert, Vorsitzender der Geschäftsleitung, am Freitag in der Bilanzpressekonferenz des Energieversorgers an dessen Hauptsitz in Laufenburg/CH zusammen.

Informationen über Energiedienst Die Energiedienst-Gruppe ist eine regional und ökologisch ausgerichtete deutsch-schweizerische Aktiengesellschaft . Sie erzeugt Ökostrom aus Wasserkraft und vertreibt unter der Marke NaturEnergie Strom sowie Gas. Eigene Netzgesellschaften versorgen die Kunden mit Strom. Sie bietet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik, Wärme, Bauen und Wohnen sowie Elektromobilität einschließlich E-CarSharing an. Die Energiedienst-Gruppe beliefert rund 290.000 Kunden mit Strom. Sie beschäftigt über 1000 Mitarbeitende, davon etwa 50 Auszubildende. Zur Gruppe gehören die Energiedienst Holding AG, die Energiedienst AG, die ED Netze GmbH, die Messerschmid Energiesysteme GmbH, die my-e-car GmbH, die EnAlpin AG, die tritec-winsun AG und die Alectron AG. Die Energiedienst Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe). Vorsitzender der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding ist Jörg Reichert.

Zwar habe auch sein Unternehmen im vergangenen Jahr mit großen Preisschwankungen am Strommarkt zu schaffen gehabt, so Reichert. Allerdings habe insbesondere ab dem zweiten Halbjahr 2022 ein deutlicher Zulauf an Neukunden verzeichnet werden können: „Allein von Oktober bis Dezember 2022 gingen bei Energiedienst insgesamt 4289 Strom-Neuvertragsanfragen ein: ein Plus von 180 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.“ Energiedienst selbst führt dies auch auf eine gute Preispolitik zurück.

Laut Geschäftsbericht stieg die Zahl der Privat- und Gewerbekunden bei Strom und Gas 2022 um rund 5700 von 232.065 auf 237.742, die der Geschäftskunden um rund 4400 von 54.791 auf 59.211.

Das neue Umspannwerk der ED Netze in Löffingen arbeitet ohne klimaschädliches Gas. | Bild: Schneider Electrik GmbH

Besonders nachgefragt war aus erneuerbaren Energien gewonnener Strom der Mark NaturEnergie. Hier gab es im deutschen Absatzgebiet bei Geschäftskunden gegenüber dem Vorjahr beim Absatz einen regelrechten Sprung nach oben um 44,8 Prozent auf 1,476 Milliarden Kilowattstunden.

Auch an deutsche Privat- und Gewerbekunden wurde 1,0 Prozent mehr Öko-Strom verkauft. Aufgrund weniger durchlaufender Stromhandelsmengen und der Geschäftsentwicklung in der Schweiz ging der Stromabsatz unter dem Strich allerdings um 2,2 Prozent zurück.

Mehr Jahresgewinn, aber weniger Gewinn vor Zinsen und Steuern

Auf den ersten Blick paradox: Obwohl weniger Strom verkauft wurde, stieg der Jahresgewinn um 17 Prozent auf 99 Millionen Euro. Dies sei aber nicht dem operativen Geschäft, sondern positiven Bewertungseffekten aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus bei den Pensionsrückstellungen der einmaligen Veräußerung von nicht betrieblich genutztem Grundvermögen geschuldet, wie Reichert erklärte.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (adjusted Ebit) als zentrale Kenngröße für die operative Ergebnisentwicklung habe sich um 8 Millionen auf 60 Millionen Euro reduziert. Dieser Rückgang um 12 Prozent stelle aber angesichts der Umstände ein robustes Ergebnis dar.

Mitarbeiter von Energiedienst ersetzen in St. Blkasien eine alte Ladestation für Elektroautos. | Bild: Sebastian Barthmes

Mit 75 Millionen Euro investierte Energiedienst 2022 deutlich mehr als im Vorjahr (57 Millionen Euro). Gut zwei Drittel der Investitionssumme floss in die systemrelevante Infrastruktur vor allem im südbadischen Raum. Hier ist Energiedienst Netzbetreiber in mehr als 90 Kommunen, versorgt 295.000 Netzkunden und bindet 25.000 dezentrale Einspeiseanlagen in das Stromnetz ein. Die Investitionen im Segment Erneuerbare Erzeugungsinfrastruktur betrugen rund 14 Millionen Euro, wovon rund 6 Millionen auf den Hochrhein und Südbaden entfielen.

Am Kraftwerk Wyhlen betreibt Energiedienst diese Power-to-gas-Anlage. | Bild: Verena Pichler

Im Rahmen seiner Unternehmensstrategie 2030 will Energiedienst weiter auf kundennahe Energielösungen, systemrelevante Infrastruktur und erneuerbare Erzeugungs-Infrastruktur setzen. Die 54 eigenen und teileigenen Wasserkraftwerke der Energiedienst-Gruppe erzeugten 2022 rund 3 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom. Aufgrund der fast durchgängig niedrigen Wasserführung am Hochrhein habe die Produktion dort um 14,7 Prozent unter dem zehnjährigen Mittel gelegen, so Reichert.