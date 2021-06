Es war die tausendste Geburt in diesem Jahr und Ilvie (2445g) war ihrem Bruder (2160g) nicht nur im Gewicht, sondern auch in der Geburtszeit etwas voraus. Freudig zuhause in Bad Säckingen erwartet werden die neuen Erdenbürger von der großen Schwester Amelie (4).

Und weil die 1000. Geburt jedes Jahr ein besonderer Meilenstein ist, erhielten die stolzen Eltern Michaela und Sven Weltis aus Bad Säckingen – stellvertretend für alle Eltern, welche im „Eli“ in diesem Jahr ihr Kind zur Welt gebrachten haben – besondere Glückwünsche vom Eli-Team.

Bild: Kliniken des Landkreises Lörrach

„Die enge Zusammenarbeit des Teams der Geburtshilfe mit den Experten der Kinderklinik ist dabei ein entscheidender Schlüssel zur familienorientierten Betreuung und sicheren Versorgung“, hob Professor Michael Bohlmann, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, hervor. Er freut sich mit dem gesamten Team über die weiterhin hohe Akzeptanz des „Eli“ freut. So konnte im Vergleich zu den beiden vergangenen Jahren die 1.000 Geburt – darunter 20 Mehrlingsschwangerschaften- erneut früher gefeiert werden.