Die „Rote Bank – Kein Platz für Gewalt gegen Frauen“ wandert durch den Landkreis und setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Am 25. November, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen war sie auf dem Conrad-Gröber-Platz in Waldshut aufgestellt, seit 1. Dezember steht die Rote Bank im Foyer des Landratsamtes Waldshut. Dort wird sie bis Weihnachten auf das Thema Gewaltschutz aufmerksam machen und dann an einem anderen Standort aufgestellt werden, informiert das Landratsamt in einer Mitteilung.

Wer hat die Rote Bank gebaut?

Die Bank wurde vom Frauen- und Kinderschutzhaus im Landkreis Waldshut kreiert und gebaut. Mit dem Symbol der Roten Bank wird derzeit weltweit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. Die rote Farbe symbolisiert Blut und gleichzeitig steht die Bank als Zeichen dafür, dass Plätze frei bleiben, wenn Frauen häuslicher Gewalt zum Opfer fallen.

Wo stand die Bank zum ersten Mal?

Erstmals wurde die Bank am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt, in der Kaiserstraße in Waldshut mit einem Informationsstand des Frauen- und Kinderschutzhauses aufgestellt und fand dabei viel Beachtung und Interesse bei Passantinnen und Passanten.

Die Mitarbeiterinnen des Frauen- und Kinderschutzhauses Kreis Waldshut (von links): Christine Schulz, Andrea Timm, Prakitkantin Jeannine Bollinger, Geschäftsführerin Ann-Dorothee Zühlke und Beraterin Anouk Bercher Beraterin. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Welche Botschaft steckt hinter der Roten Bank?

Der jährlich stattfindende Aktionstag macht mit Veranstaltungen gegen Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt aufmerksam. So geht zum Beispiel aus einer Statistik des Bundeskriminalamtes hervor, dass an jedem dritten Tag in Deutschland eine Frau durch einen Mann getötet wird, heißt es in der Mitteilung weiter. Gleichzeitig ist häusliche Gewalt auch heute noch ein Tabuthema. Sie bleibt oft unbekannt und wird häufig verharmlost. Das Aufstellen der Bank an öffentlichen Orten soll an diese Situation erinnern.

So kann die Rote Bank ausgeliehen werden

Die Bank wird durch den Landkreis Waldshut wandern, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Sie kann von Schulen, Behörden, Institutionen und Vereinen ausgeliehen werden. Ansprechpartnerinnen sind die Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle Courage, Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut. Kontakt per Telefon (07741/808 22 77), E-Mail (courage@frauenhaus-wt.de) und im Internet (www.frauenhaus-wt.de). (sk)