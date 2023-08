Hochrhein vor 1 Stunde Die Entscheidung ist gefallen: Hier ist der Sitz der neuen Katholischen Gemeinde Die Römisch-Katholische Kirche strukturiert um. Zukünftig wird es nur noch eine Gemeinde im Westen des Landkreises Waldshut geben. Nun wurde vorentschieden, wo Hauptkirche und Verwaltungssitz sein sollen.

Das Fridolinsmünster in Bad Säckingen, der Dom St. Blasius in St. Blasien und die Kirche St. Bartholomäus in Görwihl (von links) standen zur Auswahl bei der Frage, welches Gotteshaus Hauptkirche und Namensgeberin der neuen Großpfarrei werden soll. | Bild: Marion Rank, Juliane Schlichter, Kirchengemeinde Hotzenwald