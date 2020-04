von (raf)

Die Züge werden durch Busse ersetzt, die an den Bahnhöfen in Erzingen und Lauchringen halten. Die Eisenbahnüberführung entsteht im Zusammenhang mit dem Neubau der Ortsumfahrung Oberlauchringen. Um in den weiteren Bauabschnitten die Straßenkreuzung unterhalb der Gleise erstellen zu können, werden jetzt Hilfsbrücken eingebaut. In den Randzeiten werden einige Zugverbindungen an die Fahrpläne der Busse angepasst. Dadurch bleiben durchgehende Verbindungen erhalten. Echtzeit-Informationen zu den Reiseverbindungen erhalten Fahrgäste mit der DB Navigator-App und im Internet (www.bahn.de/Reiseauskunft).