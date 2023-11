Waldshut-Tiengen: Feuer schnell gelöscht

Ein Zimmerbrand im psychiatrischen Behandlungszentrum in Waldshut hat am frühen Freitagnachmittag, 3. Oktober, einen Großeinsatz mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Wie Polizeisprecher Mathias Albicker auf SÜDKURIER-Anfrage berichtet, wurde ein Mensch verletzt, das Feuer wurde rasch gelöscht.

Die Polizei sichert die Straße zum Landratsamt. | Bild: Lesca Bölitz

Im Einsatz waren drei Fahrzeuge des Rettungsdiensts, Notarzt, drei Fahrzeuge der Feuerwehr, und die Polizei rückte mit drei Fahrzeugen an. Die Straße Landratsamt war gesperrt.

Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. | Bild: Lesca Bölitz

Waldshut-Tiengen: Betrunkener kracht in geparktes Auto

Ein 81-Jähriger ist am Donnerstagabend, 2. November, gegen 22.15 Uhr, im Waldshut-Tiengener Stadtteil Detzeln mit seinem Wagen in ein geparktes Auto gekracht. Wie die Polizei mitteilt, zeigte der Alcomat einen Wert von 1,4 Promille an.

Der Mann geriet zu weit nach rechts, und es krachte. Die Polizei bemerkte laut Angaben, dass der 81-Jährige deutlich alkoholisiert war. Sie ließ ihn pusten und ordneten eine Blutprobe. Eine Anzeige liegt nun bei der Staatsanwaltschaft.

Waldshut-Tiengen: Illegale Müllentsorgung im Wald

In einem Waldstück zwischen Detzeln und Krenkingen (Stadt Waldshut-Tiengen) sind am Montag, 30. Oktober, 30 alte Autoreifen entdeckt worden, wie die Polizei am Freitag, 3. November mitteilt.

Sie schreibt: „Die illegale Ablagerung dürfte nicht allzu lange vor dem Montag passiert sein, höchstwahrscheinlich in den Tagen davor.“ Das Waldstück befinde sich an der Kreisstraße im Bereich einer Rechtskurve. Dort werde immer wieder Müll entsorgt.

Die Polizei im Posten Tiengen (07741 8316-0) hofft auf Hinweise.

Waldshut-Tiengen: Lastwagenfahrer mit Alkoholfahne

Ein 46-jähriger Lastwagenfahrer ist am Donnerstagmorgen, 2. November, 9.10 Uhr, am Zoll mit seiner Alkoholfahne aufgefallen. Laut Polizeimitteilung wollte der Mann seine Waren an der Gemeinschaftszollanlage in Waldshut-Tiengen deklarieren.

Der Mann musste pusten. Das Ergebnis: 0,6 Promille. Laut Angaben musste der Mann mit seinem Lastwagen gefahren sein. Er muss mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Wehr: An der B518 kracht‘s – zwei Leichtverletzte

Bei einem Unfall an der Einmündung Bahnstraße/B518 in Wehr am Donnerstag, 2. November, gegen 10 Uhr, sind zwei Autofahrer, beide 75-jährig, leicht verletzt worden, schreibt die Polizei. Offensichtlich übersah eine 75-Jährige, die mit ihrem Wagen aus der Bahnstraße kam, das Auto des 75-Jährigen auf der Bundesstraße.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Den Schaden gibt die Polizei mit rund 11.000 Euro an.

Wehr: Großkontrolle – zwei Autofahrer bekifft

Zwei bekiffte Autofahrer, zwei ohne Führerschein und nicht angeschnallt – die Polizei hat bei einer Großkontrolle an der B34 bei Wehr-Brennet am Donnerstag, 2. November, zwischen 14.30 und 19.30 Uhr, mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeimeldung wurden in den fünf Stunden rund 60 Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert.

Ein 25- und 26-Jähriger erweckten den Eindruck, dass sie unter Drogeneinfluss standen. Sie mussten zur Blutentnahme und durften nicht weiterfahren. Zwei 44-Jährige hatten keinen Führerschein dabei. Sie gaben den Polizisten an, dass sie ausländische Fahrerlaubnisse besitzen. Zu diesem Fall ermittelt die Polizei. Auch sie mussten ihr Auto stehen lassen.

Vier Menschen waren nicht angeschnallt, sie wurden verwarnt. In einem Auto eines 35-Jährigen war ein Kind nicht vorschriftsmäßig gesichert. Er wurde angezeigt.