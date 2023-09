Klettgau: Missverständnis führt zu Streit unter mehreren Personen

Am Dienstag, 12. September kam es gegen 19 Uhr in der Schiltenbachstraße in Erzingen zu einem Missverständnis, welches in eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ausuferte.

Ein 19-jähriger Mann und ein 17-jähriger Jugendlicher sollen in der Schiltenbachstraße in Erzingen einen nicht korrekt eingesetzten Schachtdeckel wiedereingesetzt haben. Nach bisherigem Kenntnisstand waren Passanten der Annahme, dass die zwei Männer sich an einem unmittelbar danebenstehenden Pkw zu schaffen machten, weshalb sie die Männer darauf ansprachen.

Es soll sich ein Streit entwickelt haben, zu dem immer mehr Personen hinzukamen. Schließlich habe es eine kurze körperliche Auseinandersetzung zwischen einigen Personen gegeben. Der Sachverhalt und ob jemand verletzt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Wutöschingen. Dieser bittet Personen, sich unter der Nummer 07746 9285-0 beim Polizeiposten oder unter der Rufnummer 07751 8316-531 beim Polizeirevier Waldshut zu melden.

Hochrhein: Mann belästigt mehrere Frauen im InterRegio-Express – Polizei sucht Zeugen

Die Bundespolizei sucht mögliche Geschädigte, die im IRE 3 von Friedrichshafen in Richtung Basel Badischen Bahnhof durch einen Mann belästigt worden sein sollen.

Ein bislang Unbekannter soll sich am Mittwoch im IRE 3 (Zugnummer3064) zwischen 17.40 Uhr und 18.48 Uhr wiederholt gezielt neben allein reisende Frauen in 2er-Sitzen gesetzt haben.

In mindestens einem Fall soll er sich neben eine Frau gesetzt und diese immer wieder angesprochen haben, obwohl diese kein Interesse an einer Unterhaltung zeigte. Zudem soll er sie, vor dem Ausstieg am Bahnhof Bad Säckingen, nur nach mehrfacher Aufforderung aus dem 2er-Sitz in den Gang habe gehen lassen. Der Mann, der eine schwarze Hose, schwarze Jacke und weiße Turnschuhe trug und eine Glatze hatte, verließ den Zug am Bahnhof Bad Säckingen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht mögliche Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere die Frauen, neben die sich der Mann gesetzt hat, werden gebeten sich mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzten. Personen die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Hochrhein Blaulichtreport: Motorradfahrer nach Zusammenstoß bei Bonndorf schwer verletzt Das könnte Sie auch interessieren

Waldshut: Mann entblößt sich am Busbahnhof – Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 13. September, gegen 17.05 Uhr soll ein 38-jähriger Tatverdächtiger sein Geschlechtsteil vor zwei Frauen entblößt haben.

Der 38-Jährige wurde durch die Beamten zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen. Während der Ingewahrsamnahme soll er die eingesetzten Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet haben. Die Polizei Waldshut-Tiengen (07741 8316-0) hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der angegebenen Rufnummer zu melden.

Laufenburg: Einbruch in Bauwagen eines Kindergartens – Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Donnerstag, 7. September bis Montag, 11. September, wurde in den im Andelsbachtal stehenden Bauwagen eines Kindergartens eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand stieg eine noch unbekannte Person durch ein Fenster in den Bauwagen ein und entwendete daraus mehrere Gegenstände.

Was entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Laufenburg (07763 9288-0), der Zeugen aufruft, sich zu melden.

Lörrach: Feuerwehr kann Brand in Tiefgarage schnell löschen

Am Mittwoch, 13. September, kurz nach 17 Uhr, löste die Brandmeldeanlage in der Tiefgarage des Rathauses aus. Die Feuerwehr stelle bei der Erkundung der Tiefgarage, in der Nähe der beiden Treppenhäuser ein Feuer auf der Fahrbahn der Parkebene 2 fest. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

Aufgrund des Rauches musste die Parkebene gelüftet werden. Gebrannt haben wohl ein Haufen mit Papier und Karton sowie zwei Holzlatten, welcher vermutlich von einem Unbekannten angezündet wurde. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Hier ist noch nicht bekannt, ob in der Tiefgarage ein Schaden entstanden ist.

Weil am Rhein: Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten – hoher Sachschaden

Einen Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten verursachte laut Polizei eine 40-jährige Autofahrerin am Mittwoch, 13. September, kurz vor 13 Uhr auf der Danziger Straße in Weil am Rhein. Die Frau gab an, ihr sei plötzlich Schwarz vor Augen geworden.

Ihr Auto kollidierte mit dem Auto einer vorausfahrenden 34 Jahre alten Frau. Das Auto der 34-Jährigen wurde auf die Seite geschoben. Im weiteren Verlauf fuhr die 40-Jährige mit ihrem Auto in das Heck eines weiteren Autos einer 40 Jahre alten Frau, welche an der Einmündung Danziger Straße / Hauptstraße warten musste. Alle drei Frauen wurden leicht verletzt.

Zwei wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.